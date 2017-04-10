Украина

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко покорил очередную голевую планку в рамках чемпионатов Украины.

В матче 24-го тура чемпионата Украины Андрей Ярмоленко оформил дубль в ворота донецкого Олимпика (4:0). Таким образом, лидер киевского Динамо записал на свой счет 89-й и 90-й голы в чемпионатах Украины.

По этому показателю Ярмоленко настиг экс-игрока Металлиста и Шахтера Марко Девича и другого экс-футбоилста Динамо Сергея Мизина. На счету этих игроков также 90 голов, и шестое место в списке лучших бомбардиров за историю чемпионатов Украины.

Следующая цель Ярмоленко — бывший игрок Таврии и Ильичевца Александр Гайдаш, который является пятым бомбардиром в истории чемпионата. На счету футболиста 95 голов.

Стоит отметить, что возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Украины Максим Шацких, который забил 124 гола в рамках турнира.