Украина

В преддверии чемпионата Европы среди молодежных сборных вспоминаем лучший результат наших соотечественников на данном турнире.

Сегодня, 16 июня, в Польше стартует 21-й чемпионат Европы среди сборных U-21. На турнире примут участие 12 сборных, однако места для сборной Украины на нем, к сожалению, не нашлось. Наши соотечественники заняли лишь четвертое место в квалификации, что не позволило надеяться даже на стыковые матчи.

Всего же украинские молодежки были в числе участников Евро дважды. Предлагаем вспомнить дебютное выступление украинцев на континентальном первенстве, которое стало для нас лучшим в истории и было датировано 2006 годом..

Команда, которую тренировал Алексей Михайличенко, в своей отборочной группе к португальскому Евро заняла второе место, пропустив вперед Данию, проиграв ей оба матча.

В плей-офф украинцы попали на Бельгию, и после первого домашнего матча в проход наших на Евро верилось с трудом – поражение 2:3.

Ответный матч проходил через четыре дня и на 40-й минуте бельгийцы вышли вперед, а это означало, что нашим нужно забивать трижды.

Руслан Фомин забил на 70-й минуте, а Дмитрий Чигринский за семь минут до конца игрового времени. Когда часы отсчитывали последнюю добавленную арбитром минуту, лидер того коллектива Артем Милевский сделал вот это…

…и вывел команду на первый Евро в истории.

По итогам жеребьевки украинцы попали в группу В, где их соперниками стали команды Италии, Голландии и все той же Дании.

В первом туре Украинцы обыграли голландцев, ведомых невероятно талантливым Клаасом-Яном Хунтелааром. Голы забивали форварды нашей команды Артем Милевский и Руслан Фомин.

Через два дня украинцы встретились с Италией, которую тренировал Клаудио Джентиле. Матч шел к нулевой ничьей, но на 90+3 минуте украинцы пропустили, а гол забил некий Джорджио Кьелини.

В случае поражения от Дании в последнем туре украинцы покидали турнир, но проигрывать северянам третий раз в этом цикле наши парни не собирались. На гол Каленберга воими мячами ответила наша парочка форвардов Милевский/Фомин. Победа голландцев в паралельном матче означала первое место в группе для Украины и выход в полуфинал на сборную Сербии и Черногории.

В составе балканцев на том турнире играли такие прославленные игроки, как Владимир Стойкович, Душан Баста, Мирко Вучинич, Милош Красич и Бранислав Иванович.

Основное время полуфинального матча завершилось без голов, к тому же шли и экстра-таймы. Алексей Михайличенко за минуту до завершения матча уже готовился к серии пенальти и сделал неожиданную замену, выпустив на поле Александра Рыбку вместо Андрея Пятова.

Тогда еще голкипер Динамо, выходивший спасать команду в лотерее, успел спасти её еще в матче, отразив опасный удар сербов. В серии пенальти Рыбка отразил первый удар от Янковича (Алиев также смазал), а позже отбил шестой удар от Пуровича. 5:4 – победа украинцев по пенальти и выход в финал, где соперником станут уже знакомые Нидерланды.

Финал вспоминать нет желания. Сказать, что украинцы провалили матч нельзя, в первом тайме голландцы были лучше, о чем свидетельствуют два забитых гола. Во втором украинцы действовали сильнее до момента, когда был удален Романчук. На последних минутах наши парни пропустили третий мяч и позже наблюдали, как Нидерланды поднимают над головой кубок, который был так рядом.

Всего на турнир было заявлено 22 игрока.

Вратари: Андрей Пятов (Ворскла Полтава), Александр Рыбка (Динамо Киев), Евгений Ширяев (Черноморец Одесса).

Защитники: Александр Романчук (Динамо Киев), Николай Ищенко (Карпаты Львов), Александр Яценко (Динамо Киев), Дмитрий Чигринский (Шахтер Донецк), Григорий Ярмаш (Динамо Киев).

Полузащитники: Александр Алиев (Динамо Киев), Дмитрий Невмывака (Металлург Запорожье), Адриан Пуканыч (Шахтер Донецк), Сергей Пилипчук (Спартак-Нальчик), Евгений Чеберячко (Харьков), Тарас Михалик (Динамо Киев), Алексей Годин (Металлург Запорожье), Александр Максимов (Харьков), Александр Сытник (Динамо Киев), Андрей Оберемко (Харьков).

Форварды: Максим Фещук (Карпаты Львов), Артем Милевский (Динамо Киев), Руслан Фомин (Шахтер Донецк), Иван Кривошеенко (Ильичевец).

Посмотрим, что же стало с футболистами, которые 11 лет назад не сумели покорить Европу, но покорили наши сердца.

Андрей Пятов

Основной вратарь той молодежной сборной стал основным и в главной команде страны. Сразу после молодежного Евро Пятов поехал на чемпионат мира в Германию, где был третьим вратарем команды Олега Блохина.

Через полгода после успешного Евро U-21 подписал контракт с Шахтером, в котором выступает уже на протяжении 10 лет.

Григорий Ярмаш

На тот момент одноклубник Пятова был безальтернативно основным правым защитником команды Алексея Михайличенко. Он провел от звонка до звонка все матчи Евро, став лидером турнира по заработанным желтым карточкам.

Продолжал играть в Ворскле до 2011 года, после чего перебрался в луганскую Зарю, где и закончил карьеру нынешним летом.

Александр Романчук

Защитная линия была самым прогнозируемым звеном в той сборной, и если справа играл Ярмаш, то левый фланг был полностью во власти Романчука.

Талантливый защитник так и не сумел раскрыть свой потенциал полностью, чему мешали и травмы. В Динамо он не закрепился, после нескольких аренд перебрался в Металлист, где также не сумел стать основным.

Последним профессиональным клубом игрока была Ворскла, после чего Романчук выступал в чемпионате Киева.

Дмитрий Чигринский

Самый юный игрок нашей команды после запасного голкипера Александра Рыбки, был одним из лучших на турнире. УЕФА даже определил Дмитрия в символическую сборную турнира.

Через три года после Евро Дмитрий уйдет из Шахтера в Барселону, но не сможет раскрыться в полной мере и вернется в Донецк. Вернуться на прежний уровень Чигринский не сумел и спустя еще пять лет в Шахтере перешел в Днепр, откуда ушел в греческий АЕК, в котором играет и в данный момент.

Александр Яценко

Капитан и лидер той команды. У Яценко, как и у Чигринского, были перспективы вырасти в основного игрока сборной, но не сложилось. После родного Динамо были Харьков, Черноморец, Днепр, Ильичевец, белорусская Белшина, а закончилась профи карьера капитана в Гелиосе, где он позже стал тренировать детей. Сейчас играет в любительском Солли Плюс.

Евгений Чеберячко

В те времена Чеберячко выступал в полузащите, это уже позже он стал центрбеком в Днепре. В Харькове Евгений, который участвовал во всех матчах этого Евро, продолжал играть до 2009 года, пока не перешел в более сильный Днепр, там же он и продолжает выступать.

Тарас Михалик

За полгода до Евро Михалик перешел из Закарпатья в киевское Динамо, где и продолжал играть до 2013 года. Все это время он вызывался в сборную Украины, где наиграл целых 34 матча.

В 2013 перебрался в московский Локомотив. Несколько дней назад продлил контракт с клубом и проведет в нем уже пятый сезон.

Александр Алиев

На том Евро Алиев отыграл во всех матчах, хотя только раз вышел в основном составе. Футболист подавал огромные надежды. Игрок дорос до уровня лидера Динамо, но так и не сумел стать чем-то большим, нежели приличный игрок в чемпионате Украины, а в возрасте 27 лет, откровенно начал «доигрывать».

Сейчас Алиев вернулся из казахстанского Тараза и играет в Киеве за один из любительских клубов столицы.

Адриан Пуканыч

Хавбек Шахтера, который имел за плечами уже два матча в сборной, трижды выходил в старте, но в финале не сыграл. Пуканыч, как и многие из этой сборной, не реализовал свой потенциал. После долгих аренд, он все же покинул Шахтер и подписал контракт с Ильичевцем.

В 2015 году уехал в Грузию, где провел один сезон и вернулся на родину. Нынешней зимой подписал контракт с ФК Полтава, но покинул её спустя несколько дней.

Александр Максимов

Еще один представитель ФК Харьков в той сборной. Максимов за свою карьеру сменил 12 украинских клубов, прежде чем отправиться за рубеж. Сначала он выступал в белорусском Торпедо-БелАЗ, а позже перебрался в экзотический чемпионат Мальты. С местным клубом Пемброк у Максимова в январе закончился контракт.

Артем Милевский

Главная атакующая мощь команды на Евро U-21 в 2006 году. Артем, как и его лучший друг Александр Алиев, воспринимался, как будущее не только Динамо, но и сборной Украины.

Однако после пары лет невероятной игры, которую демонстрировали игроки, они резко начали деградировать в футбольном смысле, после чего оба покинули Динамо.

Миля не стал искать вариантов продолжения карьеры в Украине, перебравшись через Черное море в Газиантеспор. Позже была Хорватия (Хайдук и Сплит) и Румыния (Конкордия). Последний сезон Артем провел в российском Тосно, будущее игрока в котором на данный момент неопределенно.

Руслан Фомин

Форвард Шахтера еще долго принадлежал донецкому клубу, и только в 2012 году подписал с Ильичевцем не арендный контракт.

В 2015 решил попробовать силы за пределами родины (азербайджанская Габала, казахстанский Атырау, греческий Аполлон), но все же вернулся в ставший родным Мариуполь, с которым вышел в УПЛ по итогам прошлого сезона.

Максим Фещук

На момент Евро Фещук представлял родные Карпаты, в которых играл до 2009 года. Позже форвард перебрался в Таврию, где выиграл Кубок Украины.

После сезона в Говерле в 2015 году покинул Украину и выступал за Шахтер из Караганды. 2016 год провел в молдавской Дачии, а в 2017 вернулся в Казахстан, где защищает цвета Тараза.

Остальные игроки не были на ведущих ролах в команде Михайличенко.

Александр Рыбка (1 выход на замену на Евро) – в данный момент играет за турецкий Карабюкспор. 2 матча за основную сборную.

Николай Ищенко (не играл) – защищает цвета каменской Стали. 1 матч за основную сборную.

Дмитрий Невмывака (не играл) – выступает в чемпионате Украины среди аматоров за запорожскую Таврию.

Сергей Пилипчук (не играл) – единственный легионер в той команде вернулся на родину в 2012, но через сезон перешел в польскую Корону, где отыграл уже 4 сезона.

Иван Кривошеенко (не играл) – в конце прошлого года покинул Колос из Ковалевки и сейчас играет за киевские Музычи.

Алексей Годин (2 матча) – в 2016 году перешел в ТСК-Таврия, выступающий в чемпионате Крыма. В первом же матче травмировался и больше за клуб не играл.

Александр Сытник (не играл) – еще в 2014 году начал выступать за любительские команды киевской области. Одноклубник Кривошеенко и Романчука в ФК Музычи.

Андрей Оберемко (2 матча) – завершил футбольную карьеру в 31 год.

Евгений Ширяев (не играл) – поднялся со Второй Лиги в Первую в составе одесской Жемчужини.