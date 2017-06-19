Украина

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о конфликте с Приватбанком, после национализации которого он потерял значительную сумму денег.

Игорь Суркис ведет судебную тяжбу с Приватбанком, пытаясь вернуть деньги, которых лишился при национализации учреждения.

"Я отношусь к деньгам очень спокойно. Мне самое главное – не иметь никаких долговых обязательств перед своими футболистами, перед сотрудниками клуба. Та ситуация, о которой вы меня спрашивали ранее – что происходит с Приватбанком – она меня угнетает не в том плане, что потеряно определенное количество денег – допустим, так посчитал Нацбанк. Как они будут смотреть в глаза тысячам болельщиков, если завтра с клубом произойдет то, что произошло с Днепром?", — заявил Суркис в интервью Football Hub.

"Ну с Днепром это произошло по воле хозяина, а тут – по воле людей, которые приняли неправомерное решение. Поэтому мы находимся в судах, где будем доказывать свою правоту".

Стоит отметить, что Днепр, еще недавно игравший в финале Лиги Европы и подписывавший игроков за миллионы евро, в нынешнем сезоне неоднократно лишали очков за задолженности по зарплате. В результате клуб вылетел в Первую лигу, но из-за финансовых проблем был понижен до Второй лиги, в которой его также ждут снятия пунктов.

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