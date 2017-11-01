Украина

Киевское Динамо рискует остаться без лицензии на участие в еврокубках.

Федерация футбола Украины получила письмо из Ньона, в котором УЕФА поставила под сомнение целесообразность выдачи Динамо лицензии на участие в еврокубках.

В письме указано, что у Динамо существует определенная задолженность, которую столичный клуб скрыл при подаче документов на аттестацию в главный европейский футбольный орган. По каким именно финансовым операциям у киевлян есть долги в данный момент неизвестно.

Также не разглашается никакая информация по поводу разбирательства с УЕФА. Сейчас между европейскими футбольными чиновниками и Динамо продолжается обмен письмами.

Таким образом, если вина киевского клуба будет доказана, Динамо может потерять право на участие в еврокубках.