Украина

Football.ua представляет анонс поединка 15-го тура УПЛ между Вересом и Зиркой.

14:00, Львов, Украина. Арбитр — Дмитрий Бондаренко. Прямая трансляция на телеканале 24 канал.

Во Львове один из претендентов на еврокубковое место сыграет с представителем нижней части турнирной таблицы.

Минувший тур сложился для этих команд по-разному. Если ровненчане в номинально родных стенах не смогли достичь чего-то большего, нежели ничья с Олимпиком (1:1), то команда Романа Монарева наконец-то смогла порадовать своих почитателей. Сенсационная победа над Ворсклой, хоть и получилась минимальной, зато несколько улучшила турнирное положение кропивнитчан.

Непростой оказалась и ситуация с домашним стадионом Вереса. Как известно, команде Юрия Вирта приходится играть за пределами родного города, и до этого ровненчан гостеприимно принимала Арена Львов. Теперь же временным пристанищем для одного из открытий текущего чемпионата станет львовский же стадион Украина. Посмотрим, насколько фартовой окажется для клуба из Ровно старая добрая арена. Зато кадровые проблемы в команде Вирта отсутствуют как таковые. Впрочем, этим же могут похвастаться и гости из Кропивницкого, в состав которых после дисквалификации возвратятся ведущий защитник Максим Ковалев и универсальный хавбек Артем Фаворов.

Главной интригой данного противостояния станет, смогут ли ровненчане продолжить серию успешных результатов. В свою очередь, очки нужны и Зирки, которая только начинает путь выхода из затянувшегося кризиса. Роман Монарев, похоже, практически наиграл костяк, на который будет рассчитывать в последующих матчах, и уступать в столице Галичины явно не планирует.

Ориентировочные составы:

Верес: Бандура — Кобин, Борзенко, Симинин, Адамюк — Е. Пасич, Карасюк, Морозенко, Волошинович — Сергийчук, Степанюк.

Зирка: Паст — Пепе, Качараба, Ковалев — Полегенько, Драченко, Загальский, Цюпа — Чичиков, Петров, Прядун.