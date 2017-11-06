Украина

Рокировка форвардов произошла в стане национальной команды Украины.

Нападающий Динамо Артем Кравец получил повреждение, которое не позволило ему принять участие в матче 15-го тура УПЛ против Ворсклы.

В связи с этим повреждением, Кравец не сможет принять участие в ноябрьском сборе национальной команды.

Тренерский штаб принял решение вызвать в расположение главной команды другого нападающего киевского клуба Артема Беседина.

Состав сборной Шевченко назвал еще в октябре, после чего добавил в него еще троих футболистов.

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