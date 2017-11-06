Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи, которые предполагают, что бразильский защитник Шахтера Исмаили может получить украинское гражданство.

На вопрос об бразильском защитнике Шахтера Андрей Шевченко ответил следующее:

"Исмаили? Если он более пяти лет находится в Украине и хочет получить украинский паспорт, то пускай движется в этом направлении", — сказал Шевченко на пресс-конференции.

"Мы будем его рассматривать, если же он получит украинское гражданство", — рассказал главный тренер сборной Украины.

Напомним, что ранее украинское гражданство получил бразилец Марлос.

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко остался тренером сборной Украины.

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