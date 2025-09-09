Інше

Колишній наставник Шахтаря погодив контракт із новим клубом і повертається до тренерської роботи.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич повертається до роботи. 48-річний фахівець домовився про співпрацю з клубом Аль-Джазіра з Об’єднаних Арабських Еміратів. Сторони погодили умови особистого контракту. Про це повідомляє джерело — vi.nl

Пушич залишив Шахтар у травні 2025 року. Він очолив команду в жовтні 2023-го, провівши на чолі "гірників" 71 матч (44 перемоги, 13 нічиїх, 14 поразок).

Під його керівництвом донецький клуб став чемпіоном України у сезоні 2023/24 та двічі вигравав Кубок України. Кампанію 2024/25 Шахтар завершив на третьому місці в УПЛ.

Аль-Джазіра стартувала у новому сезоні чемпіонату ОАЕ з трьома очками після двох турів. Наступний матч команда проведе 13 вересня проти Аль-Насра.