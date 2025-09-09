Іспанія

Вінгер Атлетіка отримав м’язове пошкодження під час матчу за збірну Іспанії.

Вінгер Атлетіка Ніко Вільямс вибув на тривалий термін через травму, повідомляє офіційний сайт клубу. У 23-річного футболіста діагностовано пошкодження лівого привідного м’яза.

Травму Вільямс отримав 7 вересня у матчі збірної Іспанії проти Туреччини, який завершився з рахунком 6:0. Гравець вийшов у стартовому складі, віддав гольову передачу, але на 44-й хвилині був замінений через пошкодження.

За інформацією Marca, на відновлення футболістові знадобиться до шести тижнів, що змусить Атлетік обійтися без нього у найближчих матчах чемпіонату.

