Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поміж собою зіграють каталонська Барселона та французький Парі Сен-Жермен.

У першій зустрічі команда Хаві перемогла на полі суперників — 3:2.

Букмекери через це визначають фаворитом саме "блаугранас". За їхньою версією, Барселона має більше шансів на перемогу у співвідношенні: 2.24 проти 3.10 у ПСЖ.

На нічию пропонують коефіцієнт 3.90.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що в цьому матчі знову забиватимуть обидві команди. Ставимо на "обидві заб'ють". Коефіцієнт на цю подію — 1.44.

При цьому спробуємо припустити, що Барселона заб’є більше одного м’яча. На цю подію пропонують 1.73.

Кіліан Мбаппе натомість у першому матчі перебував у затінку, але зараз має дати про себе знати. Ставимо на гол француза — 2.10.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.