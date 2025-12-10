Завершилася 1385 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 ВАКС обрав запобіжний захід народній депутатці від групи "За майбутнє" Ганні Скороход — вона має сплатити заставу у понад 3 млн грн та виконувати низку процесуальних обов’язків.

🔸 Після слів Трампа про те, що Україні потрібні вибори, Володимир Зеленський заявив, що готовий до них. Він попросив союзників гарантувати безпеку для проведення виборів, а народних депутатів — підготувати пропозиції для змін у законодавстві.

🔸 У Національній філармонії України в Києві попрощалися з Михайлом Клименком — засновником і фронтменом гурту ADAM, який помер 7 грудня від туберкульозного менінгіту.

🔸 Порт у Краснодарському краї, що горів три дні, атакували дрони СБУ. Операцію провели бійці Центру спецоперацій "Альфа".

🔸 Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії отримав смертельне поранення в Україні. У британському Міноборони повідомили, що це сталося далеко від лінії фронту внаслідок трагічного нещасного випадку.

🔸 Володимир Зеленський заявив, що у мирному плані США є пропозиція надати Україні гарантії безпеки, схожі на 5 статтю НАТО. За його словами, українська сторона має намір детально розібратися в цьому питанні. Щодо членства України в НАТО, президент зазначив, що США, ще кілька країн, а також росія наразі "не бачать" Україну в Альянсі.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 164 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали 40 авіаційних ударів, скинувши 109 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3313 дронів-камікадзе та здійснили 2994 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши одну керовану авіаційну бомбу та здійснив понад сто обстрілів.

Сьогодні ворог двічі атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького. На Куп’янському напрямку противник здійснив дві спроби наступу у бік Петропавлівки й Богуславки. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, ще два боєзіткнення тривають до цього часу. На Слов’янському напрямку ворог 11 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки. Одне боєзіткнення триває. На Краматорському напрямку на даний час відбито дві атаки противника в районі Часового Яру та у напрямку Бондарного. На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки. Два боєзіткнення на даний час тривають. На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 42 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, в п’яти локаціях бої досі тривають. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили два автомобілі, шість мотоциклів, два наземних роботизованих комплекси, сім безпілотних літальних апаратів, три одиниці спеціальної техніки, два укриття особового складу, також уражено дві одиниці автомобільної техніки та 13 укриттів для особового складу противника. На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вишневе, Рибне, Єгорівка, Привільне та у бік Данилівки. Ще два боєзіткнення в даний час тривають. На Гуляйпільському напрямку відбулось 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе, Білогір’я та в напрямках Варварівки й Добропілля. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу. На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано. На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.