ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

🔸 Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ викликав хвилю обурення через закладені у ньому зарплати військовим на рівні 2022 року — 20 тисяч гривень.

🔸 Детективи НАБУ провели обшуки у Державній податковій службі та в її регіональних управліннях. Слідчі дії стосуються кримінального провадження, відкритого щодо подій 2024–2025 років.

🔸 ОК "Схід" спростувало заяви про захоплення росіянами міста Сіверськ. За даними командування, ворог намагається проникати в місто малими штурмовими групами, а Сили оборони знищують загарбників у місті та на його підступах.

🔸 У Києві знайшли мертвим 41-річного Дмитра Каденюка — сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. За даними поліції, він тривалий час мав депресивні розлади.

🔸 Росіяни штурмують Покровськ колонами техніки, однак Сили оборони відбивають атаку. На напрямку зберігаються суттєві логістичні труднощі.

🔸 Загроза ДРГ із Придністровʼя: росія терміново посилює військову присутність у ПМР, намагаючись відволікти українські ресурси. Там активізували мобілізаційні заходи, а також розгорнули виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Загалом від початку цієї доби відбулося 200 бойових зіткнень.
 
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
 
Російські загарбники завдали 23 авіаційних ударів, скинувши 62 керованих бомби. Крім цього, залучили для ураження 1754 дронів-камікадзе та здійснили 2707 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Ворог здійснив 65 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
 
Сьогодні ворог 10 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Дворічанське та у напрямку Синельникового, Обухівки, Кутьківки. Одне бойове зіткнення триває.
 
На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки та Курилівки.
 
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 23 штурмові дії у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман наразі тривають чотири боєзіткнення.
 
На Слов’янському напрямку ворог сім разів атакував у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.
 
На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.
 
На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки.
 
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії.
 
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 186 окупантів, з яких 124 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили два автомобілі, три бойові броньовані машини, два мотоцикли, 4 квадроцикли, 11 безпілотних літальних апаратів, одиницю спеціальної техніки, два укриття особового складу, також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, гармату та 17 укриттів для особового складу противника.
 
На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 20 атак загарбників в районах населених пунктів Вороне, Степове та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського, Рибного та Успенівки.
 
На Гуляйпільському напрямку відбулось 14 боєзіткнень в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя. Два боєзіткнення в даний час тривають.
 
На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.
 
На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.
 
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні був дуже насичений день, і наступні дні теж будуть серйозні. Говорили з американською командою по економічному напрямку – по напрямку відбудови. Я хочу подякувати секретарю Бессенту, Джареду Кушнеру, Ларрі Фінку з BlackRock за повну конструктивність. Важливий спільний принцип – щоб відбудова була якісною, а економічне зростання після цієї війни відчутним, має бути реальна безпека в основі. Коли є безпека, все інше є також.

Двадцять пунктів для закінчення війни – це фундаментальний документ, активно працюємо, ключові кроки – і це мають бути працездатні кроки. Із цього документа ми розвиваємо ще два документи, щонайменше два документи, і перший із них – безпековий, про гарантії безпеки для України зі Сполученими Штатами Америки, а також економічний – про відбудову та спільні інвестиції.

Сьогодні ми працювали саме над економічним документом, і разом зі мною з української сторони були українські урядовці – Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, віцепремʼєр Качка, міністри Сибіга та Соболев, перший заступник МЗС Кислиця. Також в усіх дискусіях представлені наші захисники, сьогодні був з нами в економічній розмові генерал Гнатов. Принципи економічного документа цілком зрозумілі, з американською стороною в нас усе чітко в цьому, хочу подякувати за сьогоднішню зустріч у відеоформаті. Буде план економічних заходів.

Європа теж з нами буде у відбудові, обов’язково. Найближчим часом плануємо роботу й щодо двох інших документів. Рустем Умєров продовжить спілкування.

На завтра ми готуємо зустріч Коаліції охочих – більше 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, у небі та на морі. Будемо наступного тижня координуватися з Європою та у двосторонніх форматах. Україна працює швидко, кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для нашої оборони, для нашої стійкості.

Сьогодні є посилення нашої бойової авіації – дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі. Сьогодні ж є додатковий санкційний крок у Європі – буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти, і це правильно. Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах із партнерами. Будуть нові кроки й проти російських пропагандистів.

Сьогодні ж була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України, у тому числі про економічну ситуацію у ворога й усе більшу залежність росіян від Китаю. В російській історії ще ніхто не здавав суверенітет так сильно на користь Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації. І це феноменально, як багато путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну. Але світ усе одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну – щоб примусити росію це зробити. Мир потрібен. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає.

І ще одне.

Сьогодні говорив із представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери – у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні – говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів.

Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде.

Слава Україні!

