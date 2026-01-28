Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу восьмого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 28 січня та розпочнеться о 22:00.
Гравці Бенфіки, Getty Images
28 січня 2026, 08:10
У восьмому турі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка прийматиме мадридський Реал. Португальці перебувають за крок від вильоту й не мають права на помилку, тоді як іспанський гранд прагне напряму вийти до плей-оф, уникнувши зайвих нервів наприкінці етапу.
БЕНФІКА — РЕАЛ МАДРИД
СЕРЕДА, 28 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ЕШТАДІУ ДА ЛУЖ, ЛІСАБОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO
Команда Жозе Моурінью проводить єврокубкову кампанію нерівно. Проблиски якісної гри чергуються з відрізками, де Бенфіці бракує контролю над темпом проти топсуперників. Поразка 0:2 від Ювентуса в минулому турі серйозно ускладнила шанси на вихід до наступної стадії, хоча раніше "орли" змогли здобути дві сухі перемоги — над Наполі вдома та Аяксом на виїзді, демонструючи компактність і терпіння.
Загалом результативність залишається проблемою — лише шість голів за сім матчів змушують команду грати на межі в обороні. Водночас на Ештадіу да Луж Бенфіка традиційно виглядає конкурентно, вигравши чотири останні домашні поєдинки. Особливу увагу українських уболівальників привертає Георгій Судаков, який поступово стає ключовою фігурою в креативній фазі, а також Анатолій Трубін — беззаперечний номер один у воротах, від гри якого багато в чому залежатиме надійність тилів у дуелі з грізною атакою мадридців.
Реал Мадрид підходить до матчу з позиції сили. Команда впевнено набирала очки, забиваючи багато й уміючи додавати в ключові моменти. Розгром Монако з рахунком 6:1 та результативна виїзна перемога над Олімпіакосом стали черговим підтвердженням атакувального потенціалу "вершкових", які вже відзначилися 19 голами під час єврокубкового турніру.
Попри поразки від Манчестер Сіті та Ліверпуля, мадридці залишаються серед фаворитів поточного розіграшу. На виїзді Реал не закривається, а продовжує тиснути, що часто робить матчі відкритими в другому таймі. Кіліан Мбаппе перебуває в шаленій формі й уже повторив рекорд результативності групового етапу. Для українського контексту варто зазначити, що Андрій Лунін у складі Реала, швидше за все, знову залишиться в запасі, поступаючись місцем у воротах Тібо Куртуа.
За версією betking, на перемогу Бенфіки можна поставити з коефіцієнтом 4.33, тоді як потенційний успіх Реала Мадрид оцінюється показником 1.69. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БЕНФІКА : Трубін — Дедич, Араужу, Отаменді, Даль — Аурснес, Барренечеа — Престіанні, Судаков, Шельдеруп — Павлідіс
РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Каррерас, Гюйсен, Асенсіо, Вальверде — Беллінгем, Чуамені, Гюлер — Вінісіус, Мбаппе, Мастантуоно
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:3
Довідка про компанію
betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.
betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ