СЕРЕДА, 28 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ЕШТАДІУ ДА ЛУЖ, ЛІСАБОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Команда Жозе Моурінью проводить єврокубкову кампанію нерівно. Проблиски якісної гри чергуються з відрізками, де Бенфіці бракує контролю над темпом проти топсуперників. Поразка 0:2 від Ювентуса в минулому турі серйозно ускладнила шанси на вихід до наступної стадії, хоча раніше "орли" змогли здобути дві сухі перемоги — над Наполі вдома та Аяксом на виїзді, демонструючи компактність і терпіння.

Загалом результативність залишається проблемою — лише шість голів за сім матчів змушують команду грати на межі в обороні. Водночас на Ештадіу да Луж Бенфіка традиційно виглядає конкурентно, вигравши чотири останні домашні поєдинки. Особливу увагу українських уболівальників привертає Георгій Судаков, який поступово стає ключовою фігурою в креативній фазі, а також Анатолій Трубін — беззаперечний номер один у воротах, від гри якого багато в чому залежатиме надійність тилів у дуелі з грізною атакою мадридців.

Реал Мадрид підходить до матчу з позиції сили. Команда впевнено набирала очки, забиваючи багато й уміючи додавати в ключові моменти. Розгром Монако з рахунком 6:1 та результативна виїзна перемога над Олімпіакосом стали черговим підтвердженням атакувального потенціалу "вершкових", які вже відзначилися 19 голами під час єврокубкового турніру.

Попри поразки від Манчестер Сіті та Ліверпуля, мадридці залишаються серед фаворитів поточного розіграшу. На виїзді Реал не закривається, а продовжує тиснути, що часто робить матчі відкритими в другому таймі. Кіліан Мбаппе перебуває в шаленій формі й уже повторив рекорд результативності групового етапу. Для українського контексту варто зазначити, що Андрій Лунін у складі Реала, швидше за все, знову залишиться в запасі, поступаючись місцем у воротах Тібо Куртуа.