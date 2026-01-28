Минулого року французький Парі Сен-Жермен перед заключним туром узагалі не знав, чи потрапить до плей-оф, чи ні. А потім виграв Лігу чемпіонів. І таке трапляється в сучасному футболі. Цього ж сезону ситуація для команди Луїса Енріке виглядає значно більш оптимістично. Принаймні, вона вже точно грати в плей-оф. А от чи будуть для неї два додаткових матчі, чи ні — це й дізнаємось близько до опівночі.

У той самий час англійський Ньюкасл у минулому сезоні участі в єврокубках узагалі не брав, але цього разу команда Едді Гау повернулась та намагається зробити те, що не вдалось два роки тому — зачепитись за плей-оф. І насправді частину плану "сороки" вже реалізували, бо мають стільки ж залікових балів, скільки й у ПСЖ, і навіть різниця голів поміж цими командами однакова перед останнім туром — +10.

А отже, або хтось із них робить крок уперед, а інший залишається позаду та, дуже ймовірно, гратиме в попередньому раунді плей-оф за кілька тижнів, що в суворому європейському календарі перед чемпіонатом світу-2026 є справою дуже невдячною. Або ж утрачають очки обидва клуби, і ось тоді вже можливо дійсно чимало варіантів.

Бо 13 залікових балів — точно не панацея, і навіть не рідкісне явище. Ще шість(!) клубів позаду ПСЖ та Ньюкасла мають таку саму кількість пунктів, а отже зможуть посунути невдаху, або одразу обох у випадку нічиєї, нашого поєдинку. І тут варто зауважити, що це саме "червоно-сині" справно втрачали двічі поспіль нагоди покращити собі життя в матчах проти Атлетіка (0:0) та Спортінга (1:2), тоді як підопічні Едді Гау не програли Баєру (2:2) та обіграли ПСВ (3:0) дуже своєчасно.

На внутрішній арені ситуацію для обох команд порівнювати немає сенсу. Хоча й домінування ПСЖ у Франції вже не виглядає настільки ж потужно, як це було минулого сезону. Бо з Кубку команда Енріке вже вилетіла, Суперкубок ледь видряпала в двобої проти Марселя в серії пенальті, а в чемпіонаті Ланс лише минулими вихідними втратив першу сходинку.

Ньюкасл такими категоріями тим часом не розмірковує, тож програли Астон Віллі (0:2), яка для багатьох несподівано перебуває в чемпіонських перегонах, і програли — значно більш важливо загалом зачепитись за зону єврокубків на наступний сезон та спробувати зробити свій календар легшим на два матчі, які передбачатиме ймовірний попередній раунд плей-оф. Прагматизм ситуації максимальний — переможець забирає все. І, можливо, навіть місце в більш "зручній" частині сітки плей-оф, що також дуже важливо.