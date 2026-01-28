Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу восьмого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 28 січня та розпочнеться о 22:00.
28 січня 2026, 07:50
Фінальна ніч основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА зведе поміж собою в Парижі дві команди, які наразі перебувають у вісімці найкращих, але легко можуть звідти випасти у випадку невдалого для себе результату.
ПСЖ — НЬЮКАСЛ
СЕРЕДА, 28 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ПАРК-ДЕ-ПРЕНС, ПАРИЖ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Минулого року французький Парі Сен-Жермен перед заключним туром узагалі не знав, чи потрапить до плей-оф, чи ні. А потім виграв Лігу чемпіонів. І таке трапляється в сучасному футболі. Цього ж сезону ситуація для команди Луїса Енріке виглядає значно більш оптимістично. Принаймні, вона вже точно грати в плей-оф. А от чи будуть для неї два додаткових матчі, чи ні — це й дізнаємось близько до опівночі.
У той самий час англійський Ньюкасл у минулому сезоні участі в єврокубках узагалі не брав, але цього разу команда Едді Гау повернулась та намагається зробити те, що не вдалось два роки тому — зачепитись за плей-оф. І насправді частину плану "сороки" вже реалізували, бо мають стільки ж залікових балів, скільки й у ПСЖ, і навіть різниця голів поміж цими командами однакова перед останнім туром — +10.
А отже, або хтось із них робить крок уперед, а інший залишається позаду та, дуже ймовірно, гратиме в попередньому раунді плей-оф за кілька тижнів, що в суворому європейському календарі перед чемпіонатом світу-2026 є справою дуже невдячною. Або ж утрачають очки обидва клуби, і ось тоді вже можливо дійсно чимало варіантів.
Бо 13 залікових балів — точно не панацея, і навіть не рідкісне явище. Ще шість(!) клубів позаду ПСЖ та Ньюкасла мають таку саму кількість пунктів, а отже зможуть посунути невдаху, або одразу обох у випадку нічиєї, нашого поєдинку. І тут варто зауважити, що це саме "червоно-сині" справно втрачали двічі поспіль нагоди покращити собі життя в матчах проти Атлетіка (0:0) та Спортінга (1:2), тоді як підопічні Едді Гау не програли Баєру (2:2) та обіграли ПСВ (3:0) дуже своєчасно.
На внутрішній арені ситуацію для обох команд порівнювати немає сенсу. Хоча й домінування ПСЖ у Франції вже не виглядає настільки ж потужно, як це було минулого сезону. Бо з Кубку команда Енріке вже вилетіла, Суперкубок ледь видряпала в двобої проти Марселя в серії пенальті, а в чемпіонаті Ланс лише минулими вихідними втратив першу сходинку.
Ньюкасл такими категоріями тим часом не розмірковує, тож програли Астон Віллі (0:2), яка для багатьох несподівано перебуває в чемпіонських перегонах, і програли — значно більш важливо загалом зачепитись за зону єврокубків на наступний сезон та спробувати зробити свій календар легшим на два матчі, які передбачатиме ймовірний попередній раунд плей-оф. Прагматизм ситуації максимальний — переможець забирає все. І, можливо, навіть місце в більш "зручній" частині сітки плей-оф, що також дуже важливо.
За версією betking, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1.54, тоді як потенційний успіх англійського Ньюкасла оцінюється показником 5.80. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.80.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ПСЖ : Шевальє — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс — Дуе, Дембеле, Баркола
Не зіграють: сафонов (рука)
Під питанням: Хакімі (набирає форму), Лі Кан Ін (стегно), Жуан Невеш (набирає форму), Фабіан Руїс (коліно)
НЬЮКАСЛ : Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Ботман — Голл, Майлі, Тоналі, Ремзі — Барнс, Вольтемаде, Гордон
Не зіграють: Берн (ребро), Шер (гомілкостоп)
Під питанням: Бруно Гімараес (гомілкостоп), Жоелінтон (пах), Крафт (коліно), Ласселлс (не уточнюється), Лівраменто (задній м'яз стегна), Мерфі (не уточнюється), Осула (гомілкостоп)
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1
