Рік тому каталонська Барселона була зразком яскравого атакувального футболу й мала значно кращі позиції у верхній вісімці перед заключним туром Ліги чемпіонів, аніж зараз. Команда Ганса-Дітера Фліка, безперечно, від власних ідей за цей час не відмовилась, але до її гри поступово почали призвичаюватись суперники, тож тепер навіть зустріч з умовною празькою Славією (4:2) для "блаугранас" перестала бути прогнозованою.

Барса до цього зазнала поразок від ПСЖ (1:2) та Челсі (0:3), а також зіграла внічию в Брюгге (3:3), тож у підсумку має 13 залікових балів. Як показав цей розіграш, такого здобутку все ще може бути недостатньо для того, щоб претендувати на місця у верхній вісімці команд. Хоча одразу троє конкурентів колективу Фліка мають таку саму кількість очок, тож завдання каталонців перед останнім туром зрозуміле — здобути перемогу, бо нічиєї навряд чи вистачить для виконання головного завдання.

У той самий час для данського Копенгагена ситуація ще більш очевидна — усі свої залікові бали "леви" здобули в трьох попередніх турах, обігравши Кайрат (3:2) та Вільярреал (3:2), а також зігравши внічию проти Наполі (1:1). Проблема полягає в тому, що всі ці колективи належать до умовного "рівня" колективу Якоба Нееструпа в цьому розіграші, і нікого суттєво вище за себе данці так і не змогли здолати.

У Копенгагена наразі вісім залікових балів та -6 за різницею голів, що залишає його позаду ПСВ, Атлетіка, Олімпіакоса та того-таки Наполі за умови рівної кількості очок. Одразу над цими командами розташувалась трійка в складі Монако, Баєра та Марселя, з 9 балами, пара Карабах – Галатасарай із 10, а також дортмундська Боруссія серед тих, кого теоретично може наздогнати данський чемпіон.

Але для цього треба обігравати гранда європейського футболу, тоді як сезон у Данії перебуває в стані відпочинку й результати в команди Нееструпа в ньому явно не найкращі — першу фазу лідерами вони точно не закінчуватимуть, тож доля єврокубків і на наступний рік під питанням. Не кажучи вже про найближче майбутнє. Барселона тим часом має хоча й хитку, але перевагу над Реалом у чемпіонаті в одне очко, уже виграла Суперкубок Іспанії, потрохи просувається в Кубку, а отже все ще в перегонах за чотирма трофеями за футбольний рік.