Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу восьмого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 28 січня та розпочнеться о 22:00.
28 січня 2026, 07:40
Фінальна ніч основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА зводить у Дортмунді дві команди, які все ще ведуть пряму боротьбу за вигідні позиції перед плей-оф. Боруссія та Інтер підходять до очного матчу з однаковою метою — уникнути складного шляху на стадії вибування. За щільної турнірної таблиці будь-яка помилка може дорого коштувати.
БОРУССІЯ ДОРТМУНД — ІНТЕР
СЕРЕДА, 28 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ СІГНАЛ ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Єврокубкове повернення на Сігнал Ідуна Парк для "джмелів" — це шанс знову зіграти на своїх сильних сторонах. Поразка від Тоттенгема на виїзді оголила проблеми при затяжній обороні, однак загальна форма команди Ніко Ковача залишається переконливою. Перемога 3:0 над Уніоном у Бундеслізі стала логічною відповіддю та продовжила серію з восьми матчів без поразок у дев’яти останніх іграх у всіх турнірах.
У Лізі чемпіонів Боруссія демонструє яскравий, але ризикований футбол: 19 забитих і 15 пропущених м’ячів за сім турів. Удома дортмундці традиційно діють агресивно, часто відкривають рахунок і намагаються зламати суперника високим темпом. Не випадково команда виграла три останні домашні матчі із загальним рахунком 8:2, хоча стабільність у контролі гри наприкінці зустрічей залишається відкритим питанням.
Міланський клуб прибуває до Німеччини з непростим багажем. Три поразки поспіль у Лізі чемпіонів — від Атлетіко, Ліверпуля та Арсеналу — суттєво зіпсували враження від потужного старту турніру, коли Інтер виграв перші чотири матчі. Водночас загальна оборонна статистика "нерадзуррі" залишається солідною: лише сім пропущених голів за сім турів.
На виїзді Інтер почувається впевненіше, коли може діяти другим номером і ловити суперника на помилках. Команда Крістіана Ківу нечасто домінує у володінні, але вміє терпіти й чекати свого моменту. Символічним є й особистий підтекст матчу — Мануель Аканджі та Генріх Мхітарян добре знайомі з атмосферою Дортмунда, що лише додає інтриги цьому протистоянню.
За версією betking, на перемогу Боруссії Дортмунд можна поставити з коефіцієнтом 2.71, тоді як потенційний успіх міланського Інтера оцінюється показником 2.45. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БОРУССІЯ ДОРТМУНД : Кобель — Бенсебаїні, Шлоттербек, Антон — Коуту, Беллінгем, Нмеча, Рієрсон — Брандт, Адеємі, Гірассі
ІНТЕР : Зоммер — Бастоні, Ачербі, Аканджі — Луїс Енріке, Барелла, Зелінські, Сучич, Дімарко — Лаутаро, Еспозіто
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1
