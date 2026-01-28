СЕРЕДА, 28 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ СІГНАЛ ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Єврокубкове повернення на Сігнал Ідуна Парк для "джмелів" — це шанс знову зіграти на своїх сильних сторонах. Поразка від Тоттенгема на виїзді оголила проблеми при затяжній обороні, однак загальна форма команди Ніко Ковача залишається переконливою. Перемога 3:0 над Уніоном у Бундеслізі стала логічною відповіддю та продовжила серію з восьми матчів без поразок у дев’яти останніх іграх у всіх турнірах.

У Лізі чемпіонів Боруссія демонструє яскравий, але ризикований футбол: 19 забитих і 15 пропущених м’ячів за сім турів. Удома дортмундці традиційно діють агресивно, часто відкривають рахунок і намагаються зламати суперника високим темпом. Не випадково команда виграла три останні домашні матчі із загальним рахунком 8:2, хоча стабільність у контролі гри наприкінці зустрічей залишається відкритим питанням.

Міланський клуб прибуває до Німеччини з непростим багажем. Три поразки поспіль у Лізі чемпіонів — від Атлетіко, Ліверпуля та Арсеналу — суттєво зіпсували враження від потужного старту турніру, коли Інтер виграв перші чотири матчі. Водночас загальна оборонна статистика "нерадзуррі" залишається солідною: лише сім пропущених голів за сім турів.

На виїзді Інтер почувається впевненіше, коли може діяти другим номером і ловити суперника на помилках. Команда Крістіана Ківу нечасто домінує у володінні, але вміє терпіти й чекати свого моменту. Символічним є й особистий підтекст матчу — Мануель Аканджі та Генріх Мхітарян добре знайомі з атмосферою Дортмунда, що лише додає інтриги цьому протистоянню.