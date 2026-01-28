Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу восьмого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 28 січня та розпочнеться о 22:00.

28 січня на легендарному стадіоні Луї II в Монако відбудеться принципове протистояння між Монако та Ювентусом у вирішальній фазі Ліги чемпіонів. Обидві команди ведуть боротьбу за надзвичайно важливі очки, які можуть суттєво вплинути на їхні шанси в турнірі.

СЕРЕДА, 28 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ СТАД ЛУЇ II ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ САНЧЕС МАРТІНЕС (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цей матч виглядає як зіткнення двох різних векторів розвитку. Монако переживає складний період і намагається зупинити спад, тоді як Ювентус демонструє стабільність і впевненість під керівництвом Лучано Спаллетті. Французький клуб робитиме ставку на домашню атмосферу та молоді таланти, у той час, як туринці спробують нав’язати свою прагматичну та організовану модель гри.

Монегаски підходять до зустрічі після нульової нічиєї з Гавром, де, попри контроль м’яча, команда створила мінімум гострих моментів. Проблеми в обороні стали особливо помітними у розгромній поразці від Реала 1:6 — захист не встигав за швидкими атаками суперника, а помилки в переході з атаки в оборону призводили до хаосу.

За останні п’ять матчів Монако здобув лише одну перемогу. Основною надією попереду залишається Фоларін Балогун, який здатен реалізувати навіть обмежену кількість моментів.

Ювентус, навпаки, перебуває у чудовому тонусі. В останньому турі Серії A туринці розгромили Наполі 3:0, продемонструвавши агресивний пресинг і високу реалізацію. Джонатан Девід продовжує забивати майже в кожному матчі, а зв’язка Локателлі – Маккенні – Тюрам забезпечує баланс між контролем і швидким просуванням м’яча.

Оборона також виглядає дедалі надійнішою завдяки Бремеру та Калулу. Навіть у рідкісних поразках Ювентус зберігає структуру і швидко відновлюється. За останні п’ять матчів команда забила 13 голів — один із найкращих показників серед учасників турніру.

За версією betking, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.16, тоді як потенційний успіх Монако оцінюється показником 3.33. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.33.

Орієнтовні склади

Монако: Кьон – Кайо Енріке, Керер, Тезе, Дайєр – Головін, Закарія, Бамба, Уаттара – Балогун, Іленіхена

Не зіграють: Кабраль, Діатта, Фас, Градецкі, Мавісса Елебі, Мінаміно, Погба, Салісу

Ювентус: Перін – Бремер, Калулу, Камб’язо – Келлі, Локателлі, Маккенні, Тюрам – Девід, Їлдиз, Міретті

Не зіграють: Мілік, Ругані, Влахович

Цікаві факти

- Це перша зустріч Монако та Ювентуса у Лізі чемпіонів після півфіналу сезону-2016/17. Тоді "біанконері" перемогли 2:1 на виїзді та 2:0 вдома, пробившись у фінал.

- "Біанконері" виграли кожен з останніх трьох матчів Ліги чемпіонів і не змогли здобути чотири поспіль перемоги у турнірі з сезону-2021/22.

- Джонатан Девід, який також забив у неділю проти Наполі, відзначився двома голами та двома результативними передачами у трьох останніх матчах Ліги чемпіонів.

- Кенан Йилдиз зробив три асисти з гри у поточному сезоні Ліги чемпіонів. Останнім гравцем Ювентуса з більшою кількістю результативних передач в одному сезоні був Хуан Квадрадо у 2021/22 (шість).

Монако, ймовірно, спробує діяти сміливо й агресивно, адже вдома відступати нікуди. Проте відкритий футбол може зіграти на руку Ювентусу, який чудово користується простором і помилками суперника.

З огляду на проблеми монегасків у захисті та стабільну форму туринців, фаворитом виглядає саме Ювентус. Команда Спаллетті має більше інструментів для контролю гри й достатньо якості в атаці, щоб покарати Монако за будь-які огріхи.

прогноз 1:2

