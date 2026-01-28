СЕРЕДА, 28 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС ЕРНАНДЕС (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Команда Пепа Гвардіоли підходить до гри після впевненої домашньої перемоги над Вулвергемптоном (2:0), яка дещо стабілізувала настрій після поразок від Буде/Глімта та Манчестер Юнайтед. У Лізі чемпіонів "містяни" мають 13 очок після семи матчів (4 перемоги, 1 нічия, 2 поразки), забивши 13 м’ячів і пропустивши 9 — показник, що водночас підкреслює атакувальну міць і певну вразливість оборони, яка просто потерпає від кадрових втрат.

На Етіхаді Сіті традиційно контролює м’яч і темп, однак у швидких переходах суперників команда Гвардіоли останнім часом допускає помилки. Кадрові втрати змушують брати на себе більшу відповідальність Бернарду Сілву та Філа Фодена, тоді як Ерлінг Голанд залишається головною надією в завершальній фазі. За відсутності гарантій місця в топ-8 господарі навряд чи гратимуть обережно — їм потрібна перемога, що не є якимось секретом.

Галатасарай приїздить до Манчестера з репутацією команди, яка не боїться атакувати навіть проти суворих фаворитів. Під керівництвом Окана Бурука стамбульський клуб переживає один із найуспішніших періодів у своїй історії — два поспіль титули Суперліги, рекордні серії перемог і статус найтитулованішого клубу Туреччини. У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів команда набрала 10 очок (3 перемоги, 1 нічия, 3 поразки) з різницею м’ячів 9:9.

Навіть у виїзних матчах зірковий Галатасарай демонструє характер і готовність грати другим номером із різкими контратаками. Особливу увагу обороні Сіті доведеться приділити флангам, де активний Бариш Алпер Їлмаз, а також швидкісним випадам атакувальної лінії з Лероєм Сане та Віктором Осімгеном. Турецький гранд уже довів, що здатен карати за вільний простір, і навряд чи відмовиться від свого стилю на Етіхаді.