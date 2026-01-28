Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю поєдинків восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 28 січня.

Сьогодні, 28 січня, проходитиме найбільший ігровий день в рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

*Анонс на центральні матчі сьогоднішнього ігрового дня читайте в окремих матеріалах.

ПСВ — БАВАРІЯ

Середа, 28 січня, 22:00. Філіпс (Ейндховен). Головний арбітр — Жоау Піньєйру (Португалія). Пряма трансляція на MEGOGO

У минулому турі ПСВ без шансів поступився Ньюкаслу (0:3), причому "сороки" змогли завдати лише одного удару з меж штрафного майданчика — можна сказати, що нідерландці самі собі привезли пропущені м'ячі.

ПСВ вже не зможе піднятися вище 16 місця, хоча для забезпечення місця в плей-оф їм достатньо фінішувати в топ-24, проте від Аякса, що займає 32 місце, його відокремлює всього два очки, так що щільність дуже висока.

Команда Петера Боша, схоже, виграє титул Ередивізі, оскільки посідає перше місце з 53 очками у 20 іграх, випереджаючи Феєнорд на 14 балів, хоча у суботу ПСВ зіграв внічию з Бредою (2:2).

Хоча у двох останніх матчах ЛЧ ПСВ зазнав поразки, у восьми останніх іграх у всіх турнірах команда здобула шість перемог, зіграла внічию один раз і лише раз програла, забивши як мінімум два голи у семи поєдинках. Єдиною перемогою ПСВ у трьох домашніх матчах єврокубкового сезону стала перемога над Наполі (6:2) у жовтні.

Баварія йде на другому місці і випереджає Реал Мадрид та Ліверпуль на три очки, і попадання в першу двійку буде важливим, оскільки це гарантує проведення матчу-відповіді плей-оф на домашньому полі.

Однак до матчу в середу вони підходять після своєї першої поразки в Бундеслізі в сезоні-2025/26, програвши Аугсбургу (1:2), і це був лише четвертий матч за 30 ігор, коли їм не вдалося перемогти. Команда Венсана Компані також забивала як мінімум два голи в десяти матчах до зустрічі з Аугсбургом, хоча, як і раніше, посідає перше місце в Бундеслізі з 50 очками, на вісім більше, ніж у дортмундської Боруссії.

Баварці ділять перше місце за кількістю забитих голів у ЛЧ цього сезону з Арсеналом та ПСЖ (20) і ділять третє місце з Тоттенгемом та Інтером за показником пропущених м'ячів (сім).

Остання зустріч Баварії з ПСВ відбулася у сезоні-2016/17, коли німецький клуб здобув перемогу (4:1) у жовтні 2016 року та (2:1) у листопаді. Гості прагнутимуть продовжити свою переможну серію на виїзді до шести матчів та сподіваються здобути третю перемогу у чотирьох виїзних іграх ЛЧ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

ПСВ: Коварж — Дест, Схутен, Обіспо, Мауро Жуніор — Верман, Сайбарі, Ваннер — Ман, Перішич, Дріуш.

Баварія: Ноєр — Бішоф, Упамекано, Та, Іто — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі, Луїс Діас — Кейн.

Не зіграють: Боаду, Гасеровські, Олій, Пепі, Плеа, Салах-Еддін (?), Тіл (?) — Бої, Кім Мін Дже, Лаймер, Станішич, Геррейру (?).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:3

ЛІВЕРПУЛЬ — КАРАБАХ

Середа, 28 січня, 22:00. Енфілд (Ліверпуль). Головний арбітр — Іван Кружляк (Словаччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Добре відомі проблеми Ліверпуля на внутрішній арені не завжди призводять до катастрофічних результатів у ЛЧ — за винятком матчів проти Галатасарая та ПСВ — і підопічні Арне Слота мають шанси на автоматичне потрапляння до 1/8 фіналу турніру.

Чинним чемпіонам АПЛ пророкували серйозне випробування проти Марселя, але саме "червоні" зробили підопічним Роберто де Дзербі урок атакуючої гри на Велодромі (3:0). Ліверпуль, який займає четверте місце і тріумфує після четвертої перемоги в п'яти матчах ЛЧ, випереджає Барселону на дев'ятому місці на два очки. Очікувана перемога у середу гарантує "червоним" місце у топ-8.

Небагатьом вболівальникам треба нагадувати про те, як закінчився останній матч ЛЧ на Енфілді, але до розгрому від ПСВ, Ліверпуль здобув неймовірні 16 перемог поспіль на своєму полі в груповому (основному) етапі ЛЧ.

Однак підопічні Арне Слота перервали свою 13-матчеву безпрограшну серію в суботній поразці від Борнмута (2:3) у Прем'єр-лізі, внаслідок чого "червоні", як і раніше, не можуть здобути свою першу перемогу в чемпіонаті в 2026 році, і знову розгорілися дебати про майбутнє тренера.

Поки Ліверпуль прагне топ-8, Карабах, який вважається явним аутсайдером, також має надії на вихід у плей-оф, добившись низки помітних результатів проти іменитих суперників. Дванадцятиразові чемпіони Азербайджану ніколи раніше не проходили далі групового етапу ЛЧ.

У минулому турі команда Курбана Курбанова сенсаційно обіграла переможця ЛЄ-2022, Айнтрахт (3:2), набравши десять очок — цього достатньо для 18 місця. На даному етапі для Карабаха нічого не гарантовано, але очікувана поразка від Ліверпуля може виявитися не фатальною, якщо результати інших опонентів складуться на їхню користь.

Справді, Карабах не зміг здобути перемогу в жодній з восьми попередніх зустрічей з англійськими командами, програвши сім із них, і в останньому матчі чемпіонату вони несподівано поступилися Капасу (0:2). Однак Курбанов зробив 11 замін на цей матч, маючи на увазі гру проти Ліверпуля, оскільки Карабах прагне сенсаційного потрапляння до плей-оф.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Ендо, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Вірц — Екітіке.

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв — Бікальйо, Янкович — Андраде, Монт'єль, Зубір — Дуран.

Не зіграють: Бредлі, Ісак, К'єза (?), Гомес (?), Конате (?) — Каді Боржес.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:2

БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН — ВІЛЬЯРРЕАЛ

Середа, 28 січня, 22:00. БайАрена (Леверкузен). Головний арбітр — Еспен Ескос (Норвегія). Пряма трансляція на MEGOGO

Баєр підходить до вирішального матчу після домашньої перемоги над Вердером (1:0) у чемпіонаті, яка стабілізувала настрій та заспокоїла нерви після непростого періоду "аптекарів".

Проте їх виступи в ЛЧ виявилися набагато менш переконливими: німці здобули лише дві перемоги, тричі зіграли внічию та двічі програли, набравши дев'ять очок і посідають лише 20 місце. В результаті команда Каспера Юльманна, як і раніше, перебуває під тиском і їй необхідно показати хороший результат у заключному матчі, щоб пройти далі.

БайАрена цього сезону не стала для Баєра тією неприступною фортецею, на яку розраховували в Європі: команда ще не здобула жодної домашньої перемоги в ЛЧ, двічі зігравши внічию та один раз програвши, а останній виступ у єврокубках завершився поразкою від Олімпіакосу (0:2).

Проблеми в обороні стали традицією: за сім матчів Баєр забив десять голів і пропустив 14. В останніх п'яти матчах у всіх турнірах Баєр здобув дві перемоги і зазнав трьох поразок, що наголошує на їх нестабільності. Проте їх результати в домашніх єврокубкових матчах вселяють оптимізм: вони програли лише дві з останніх 17 зустрічей (десять перемог та п'ять нічиїх), хоча й підходять до цієї гри без перемог в останніх чотирьох матчах (дві нічиї та дві поразки).

Тим часом Вільярреал вирушає до Німеччини у відчайдушному становищі, набравши лише одне очко у семи матчах ЛЧ, що залишає команду на 35 місці. Команда Марселіно Гарсії зазнала шести поразок, а єдиним позитивним результатом стала нічия, а останнім ударом стала домашня поразка від Аякса (1:2).

Їхні проблеми особливо помітні у виїзних матчах, де Вільярреал програв усі три гри. Фактично, в останніх чотирьох виїзних матчах у рамках турнірів УЄФА вони зазнали поразки, не забивши жодного голу. Останні результати у всіх турнірах також не вселяють оптимізму: дві перемоги та три поразки в останніх п'яти іграх, що підкреслює проблеми, що виходять за межі єврокубків.

Однак історично склалося так, що Вільярреал має перевагу в цьому протистоянні, залишаючись непереможеним у чотирьох попередніх зустрічах із Баєром — три перемоги, одна нічия. Проте Баєр програв лише один із останніх восьми домашніх матчів УЄФА проти іспанських команд і підходить до матчу із серією з трьох перемог поспіль.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Баде — Васкес, Фернандес, Гарсія, Грімальдо — Поку, Тілльман — Шик.

Вільярреал: Тенас — Наварро, Рафа Марін, Вейга, Педраса — Пепе, Комесанья, Парті, Молейро — Олувасеї, Перес.

Не зіграють: Бен Сегір, Флеккен, Тапсоба, Телла — Фойт, Камбвала, Моуріньйо.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:2

АРСЕНАЛ — КАЙРАТ

Середа, 28 січня, 22:00. Емірейтс Стедіум (Лондон). Головний арбітр — Урс Шнідер (Швейцарія). Пряма трансляція на MEGOGO

Під час цієї видатної європейської кампанії Арсенал встановив безліч клубних рекордів, легко обігравши всіх суперників, набравши 21 очко та забезпечивши собі місце у 1/8 фіналу.

Багато йшлося про непоступливу оборону Інтера протягом багатьох останніх років, але минулого тижня підопічні Мікеля Артети просто познущалися з "нерадзуррі" на Сан-Сіро (3:1). Арсенал, який випереджає Баварію на три очки, а також займає перше місце за забитими голами (20) і пропустив лише два м'ячі, гарантує собі перше місце, навіть якщо зіграє внічию.

Однак підопічні Артети ризикують зіткнутися з невдоволенням вболівальників, особливо після несподіваної поразки від Манчестер Юнайтед (2:3) у матчі Прем'єр-ліги — це була перша домашня поразка Арсеналу в сезоні.

Цього тижня в англійській столиці зійдуться дві команди, доля яких вже вирішена наперед: дебютант ЛЧ, Кайрат, вже достроково оформив виліт з турніру.

Новачок з Казахстану набрав лише одне очко, зігравши внічию з іншим дебютантом Пафосом (0:0). Кайрат програв першим трьом суперникам всього з різницею в один гол, але розгромна поразка від Брюгге (1:4) стала неприємним сюрпризом для команди Рафаеля Уразбахтіна, яка тепер просто щосили намагається не опинитися на останньому місці. Кайрат може обігнати Вільярреал, Славію та Айнтрахт, якщо їй дивом вдасться отримати сенсаційну перемогу.

З дебютного виступу Кайрата в ЛЧ, у якому від команди і не очікували серйозної загрози, буде винесено чимало уроків, але оскільки доля обох команд вже вирішена, тут можуть відбутися дивні речі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Арсенал: Кепа — Вайт, Москера, Інкап'є, Льюїс-Скеллі — Нергор, Субіменді, Езе — Мадуеке, Йокерес, Мартінеллі.

Кайрат: Анарбеков — Тапалов, Мартинович, Сорокін, Мата — Глазер, Касабулат — Мринський, Громико, Жоржинью — Едмілсон.

Не зіграють: Доуман, Меріно, Райс, Калафіорі (?), Гаверц (?) — Сатпаєв, Тюкбаєв (?).

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

АТЛЕТІКО МАДРИД — БУДЕ/ГЛІМТ

Середа, 28 січня, 22:00. Метрополітано (Мадрид). Головний арбітр — Мауріціо Маріані (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Цього сезону Атлетіко може похвалитися чотирма перемогами, однією нічиєю та двома поразками у семи матчах ЛЧ, набравши 13 очок та посідаючи 12 місце у таблиці. Команда Дієго Сімеоне зрівнялася за очками з шістьма командами, що знаходяться вище, і минулого тижня зіграла внічию з Галатасараєм (1:1), а потім на вихідних здобула перемогу над Мальоркою (3:0) у чемпіонаті Іспанії.

"Матрасникам" потрібна перемога над Буде/Глімт, щоб мати шанс потрапити до топ-8 та автоматично вийти до 1/8 фіналу турніру, але їм гарантовано як мінімум місце у плей-оф. Для попадання у вісімку Атлетіко, крім своєї перемоги, необхідні сприятливі результати інших поєдинків.

Підопічні Сімеоне виграли всі шість попередніх матчів проти норвезьких команд, а також здобули 12 перемог в останніх 13 домашніх матчах ЛЧ та зазнали поразки лише в одному з останніх 18 домашніх матчів у рамках єврокубків.

Буде/Глімт буде натхненний тим фактом, що Атлетіко не зміг зберегти свої ворота в недоторканності в останніх десяти матчах ЛЧ, а норвежці забивали як мінімум два голи у п'яти із семи єврокубкових матчів цього сезону.

Норвезька команда підходить до цього матчу після неймовірної перемоги над Манчестер Сіті (3:1), завдяки чому піднялася на 28 місце. Команді К'єтіля Кнутсена необхідно обіграти іспанців, щоб мати хоч якісь шанси потрапити до плей-оф, але для потрапляння в топ-24 їм ще потрібно сподіватися на результати інших матчів.

У чемпіонаті Норвегії зимова перерва і останній матч Буде/Глімт відбувся наприкінці листопада. З того часу гості двічі грали в ЛЧ, а також провели два товариські матчі, і період відпочинку виявився вирішальним в енергійній грі проти Сіті у минулому турі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Хіменес, Руджері — Сімеоне, Барріос, Коке, Баена — Альварес, Серлот.

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Гуннерсен, Бйортуфт, Бйоркан — Фет, Берг, Ев'єн — Бломберг, Гег, Гауге.

Не зіграють: Грізманн, Ленгле (?).

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:0

ЮНІОН СЕНТ-ЖИЛУАЗ — АТАЛАНТА

Середа, 28 січня, 22:00. Констант Ванденсток (Брюссель). Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

Юніон Сен-Жиллуаз опинився в непростому становищі, набравши лише шість очок у семи матчах. Їхня європейська кампанія відрізнялася нестабільністю: дві перемоги та п'ять поразок поставили їх на межу вильоту з турніру.

Проблеми в обороні стали постійними для бельгійської команди, яка пропустила 17 голів, забивши всього сім, що наголошує на її труднощах у єврокубках. Ці проблеми знову показали себе в станньому матчі, програному з рахунком 0:2 проти Баварії. Юніон програв п'ять із останніх шести матчів ЛЧ, а результати на домашньому стадіоні не вселяють оптимізму після трьох поразок поспіль. Відсутність нічиїх свідчить про тенденцію: або вони домінують над слабшими командами, або програють більш сильнішим.

Незважаючи на труднощі, підопічні Давіда Юбера показали покращення форми на внутрішній арені, здобувши три перемоги, одну нічию та зазнавши однієї поразки в останніх п'яти матчах у всіх турнірах. Цей результат вселяє певну надію на те, що вони зможуть битися, навіть незважаючи на те, що перенести внутрішній успіх до ЛЧ виявилося непросто.

Тим часом Аталанта прибуває до Бельгії з метою здобути другу поспіль перемогу над бельгійськими командами після домашньої перемоги над Брюгге (2:1) у другому турі. До цього результату італійці програли всі чотири попередні матчі проти бельгійців.

Аталанта впевнено тримається в зоні плей-оф, набравши 13 очок у семи матчах завдяки чотирьом перемогам, одній нічиїй та двом поразкам. Їхній виступ заснований на стабільності, особливо у виїзних матчах, де вони програли лише два з останніх 14 матчів основного етапу (дев'ять перемог, три нічиї).

Команда Раффаеле Палладіно також виграла два останні виїзні матчі ЛЧ, не пропустивши жодного гола, що підкреслює її зрілість на європейській арені. Однак до цього матчу Аталанта підходить після поразки від Атлетіка (2:3), яка перервала їх переможний настрій, але все ж таки продемонструвала їх потенціал в атаці.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Мак Аллістер, Берджесс, Сайкс — Халаїлі, Ван Де Перре, Зорган, Н'янг — Ель-Хадж, Флоруч — Фусейні.

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста, Де Рон, Едерсон, Залевські — Де Кетеларе, Лукман — Скамакка.

Не зіграють: Девід, Родрігес — Белланова.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:2

АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ — ТОТТЕНГЕМ

Середа, 28 січня, 22:00. Франкфуртштадіон (Франкфурт-на-Майні). Головний арбітр — Хесус Хіль Мансано (Іспанія). Пряма трансляція на MEGOGO

Після того, як минулого сезону Айнтрахт сяяв всіма фарбами в Бундеслізі, в сезоні-2025/26 він пережив серйозний спад. Безвиграшна серія німців у всіх турнірах продовжилася до тривожних шести матчів (три нічиї та три поразки) у суботу, коли сталася домашня поразка від Гоффенгайма (1:3).

Якщо говорити про єврокубки, то Айнтрахт виграв лише один із семи матчів, займаючи 33 місце з чотирма очками і відстаючи на чотири бали від Олімпіакосу, що входить до топ-24.

Оскільки їхня європейська пригода завершується, підопічні Денніса Шмідта прагнутимуть перемоги на своєму стадіоні, де вони виграли лише один з останніх п'яти матчів.

У суботньому матчі АПЛ Тоттенгем вп'яте поспіль не зміг здобути перемогу в рамках чемпіонату. Лише гол Крістіана Ромеро на останніх хвилинах дозволив "шпорам" зрівняти рахунок проти Бернлі (2:2).

Тиск на головного тренера Томаса Франка, безумовно, зростає, і він з побоюванням дивиться на календар своєї команди, оскільки протягом наступного місяця "шпори" зіграють із Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Арсеналом.

Цього сезону ЛЧ принесла необхідну радість вболівальникам з Лондона на тлі внутрішнього хаосу: команда виграла три з чотирьох останніх матчів і посідає несподіване п'яте місце. Команда Франка може гарантувати собі місце у топ-8, здобувши перемогу в Німеччині.

Сенсаційне становище Тоттенгема в ЛЧ підтримується стовідсотковим результатом у домашніх матчах, але "шпори" не змогли виграти жодного з трьох виїзних матчів (дві нічиї та одна поразка).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Коллінз, Кох, Теат, Браун — Гойлунн, Ларссон — Доан, Гетце, Баоя — Кнауфф.

Тоттенгем: Вікаріо, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удогі — Сарр, Грей, Одобер, Сімонс, Спенс — Соланке.

Не зіграють: Баум, Буркардт — Бентанкур, Бергвалль, Девіс, Кудус, Рішарлісон, Палінья (?).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

БРЮГГЕ — МАРСЕЛЬ

Середа, 28 січня, 22:00. Ян Брейдель (Брюгге). Головний арбітр — Марко Гуіда (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Після двох поразок поспіль у середині січня Брюгге вдалося повернутися у форму, здобувши дві перемоги поспіль на минулому тижні, остання з яких була здобута в суботу над Зульте Варегем у бельгійській Про-лізі.

В минулому турі Брюгге розгромили Кайрат (4:1). Ця перемога на східному краю Європи перервала триматчеву безвиграшну серію команди і вивела її на 27 місце, лише на одне очко відстаючи від Олімпіакосу у топ-24.

Позитивним знаком напередодні найважливішого матчу є те, що Брюгге зазнав лише однієї домашньої поразки в ЛЧ цього сезону, причому ця поразка була завдана лідером Арсеналом на початку грудня.

Після непростого початку січня, коли Марсель зазнав поразки у Лізі 1 і вибув із Кубку Франції, "провансальці" виграли три з останніх чотирьох матчів, зміцнивши свої шанси на успіх цього сезону.

Тим не менш, Марсель сповнений рішучості уникнути двох поразок поспіль у ЛЧ після візиту Ліверпуля (0:3) на минулому тижні. З того часу підопічні Роберто де Зербі повернулися на переможний шлях, здобувши перемогу над лідером Ліги 1 Лансом (3:1).

Якщо говорити про ЛЧ, то Марсель посідає 19 місце, а це означає, що перемога у Бельгії гарантує їм бажане місце у плей-оф.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Брюгге: Міньйоле — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Сейс — Станкович, Ванакен, Оньєдіка — Форбс, Верман, Діахон.

Марсель: Рульї — Балерді, Агерд, Медіна — Веа, Гейб'єрг, Вермерен, Пайшан, Траоре — Грінвуд — Гуірі.

Не зіграють: Аудоор, Цоліс — Емерсон, Павар, Кондогбія (?).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:1

АЯКС — ОЛІМПІАКОС

Середа, 28 січня, 22:00. Йохан Кройфф Арена (Амстредам). Головний арбітр — Франсуа Летекс'є (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO

Аякс переживає непростий сезон у ЛЧ, займаючи 32 місце з шістьма очками у семи матчах: дві перемоги та п'ять поразок. Їхня форма була вкрай нестабільною, але після п'яти поспіль поразок команда Фреда Гріма продемонструвала стійкість, здобувши виїзну перемогу над Вільярреалом (2:1), що зберегло їхні невеликі шанси на плей-оф.

Статистично виступ Аякса в ЛЧ був підірваний вразливістю оборони: голландська команда пропустила 19 голів, в середньому 2,72 за гру, жодного разу не зберігши свої ворота в недоторканності. Домашня форма не принесла полегшення – Аякс досі не набрав жодного очка на стадіоні Йохана Кройффа у ЛЧ цього сезону, що турбує фанатів перед вирішальною грою.

Історія може вселяти оптимізм, враховуючи, що Аякс програв лише один із останніх 15 матчів проти греків, причому ця єдина поразка була від Панатінаїкоса у відборі ЛЕ-2024/25.

Олімпіакос вирушає до Амстердаму, займаючи більш сильнішу позицію, маючи вісім очок після семи матчів, здобувши дві перемоги, дві нічиї та зазнавши трьох поразок. Наразі греки з українцем Романом Яремчуком посідають 24 місце, останнє місце, що дає право на плей-оф.

Чемпіони Греції підходять до матчу після перемоги над Баєром (2:0), результатом, який зберіг їхні надії на плей-оф і став частиною рідкісної серії з двох перемог поспіль у ЛЧ, чого їм не вдавалося з групового етапу сезону-2015/16. Олімпіакос продемонстрував помітну стійкість у Європі, програвши лише один із останніх шести матчів голландським командам, здобувши дві перемоги і три нічиї за цей період.

Оскільки кваліфікація у плей-оф все ще знаходиться в межах досяжності, позитивний результат в Амстердамі дозволить Олімпіакосу впевнено боротися за наступну стадію турніру і стане важливим кроком вперед у їхньому прогресі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Аякс: Ярош — Гаї, Бауман, Бас, Вейндал — Регер — Мокіо, Классен — Глух, Годтс — Дольберг.

Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья, Рецос, Пірола, Ортега — Музакітіс, Ессе — Родіней, Шикінью, Мартінш — Ель-Каабі.

Не зіграють: Бергейс.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

АТЛЕТІК БІЛЬБАО — СПОРТІНГ ЛІСАБОН

Середа, 28 січня, 22:00. Сан-Мамес (Більбао). Головний арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Атлетік розпочав свій єврокубковий сезон із трьох поразок у перших чотирьох матчах (одна перемога), але потім продемонстрував стійкість, залишаючись непереможеним у трьох останніх матчах (одна перемога та дві нічиї). Нічиї зі Славією та ПСЖ викликають зовсім різні реакції, хоча перемога над Аталантою (3:2) у Бергамо на минулому тижні, безперечно, стала для "басків" найяскравішим моментом у період їхнього непростого періоду.

Ще одна перемога у вівторок має гарантувати Атлетіку місце у топ-20, хоча результати інших матчів також можуть вплинути на їхнє становище у таблиці, і "баски" можуть черпати впевненість зі своєї сильної європейської статистики на Сан-Мамесі, вигравши сім із останніх десяти матчів (дві нічиї та одна поразка).

Проте останні домашні матчі були менш переконливими: Атлетік програв три з останніх шести ігор у всіх турнірах, що посилило і так непрості проблеми команди. Більбао зазнав шість поразок в останніх 12 матчах, включаючи поразку від Севільї (1:2) на минулих вихідних, що залишає їх на 12 місці в Ла Лізі.

Спортінг прибуває до Іспанії, займаючи друге місце у Прімейрі, відстаючи від Порту на сім очок. Команда виграла всі три останні матчі, востаннє здобувши перемогу над Ароукою (2:1) у суботу.

Перед цим Спортінг пережив драматичну перемогу над ПСЖ (2:1). Цей результат зберіг бездоганну домашню статистику "левів" цього сезону — команда здобула перемоги у всіх чотирьох іграх, хоча підопічні Руї Боржеса, як і раніше, не вигравали у трьох виїзних матчах ЛЧ (одна нічия та дві поразки).

Цієї середи завдання не стане легшим, оскільки "леви" не змогли здобути перемогу в жодному зі своїх 14 попередніх візитів до Іспанії (чотири нічиї та десять поразок), включаючи поразки в обох попередніх поїздках до Більбао. Зараз у "левів" 13 очок і є всі шанси на потрапляння до топ-8, не кажучи вже про гарантоване місце у плей-оф.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Вівіан, Паредес, Берчіче — Рего, Де Галаррета, Сансет — Н. Вільямс, Гурусета, Наварро.

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Інасіу, Рейс, Араухо — Юльманн, Сімойнш — Катаму, Трінкан, Пірес — Суарес.

Не зіграють: Хаурегісар, Лапорт, Саннаді, І. Вільямс — Блопа, Йоаннідіс, Кенда, Куарежма, Сантос.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:0

ПАФОС — СЛАВІЯ ПРАГА

Середа, 28 січня, 22:00. Лімасол Арена (Лімасол). Головний арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Програвши лише один із п'яти перших матчів ЛЧ цього сезону, Пафос поступився у двох попередніх іграх проти Ювентуса та Челсі. Незважаючи на очікувану поразку на Стемфорд Брідж, кіпрська команда мала і позитивні моменти: вона впевнено стримувала натиск "синіх" до пропущеного гола на 78 хвилині.

Команда Альберта Селадеса зберігає невеликі шанси на потрапляння до плей-оф, хоча для цього їм потрібна значна кількість сприятливих для них результатів, а також власна перемога.

Через участь у єврокубках виступи кіпріотів у внутрішньому чемпіонаті зазнали невдач: 14 із 17 втрачених очок припали на періоди, що передували або слідували за матчами ЛЧ у середині тижня. Незважаючи на те, що Пафос має гру в запасі, в даний час він займає третє місце і відстає від Омонії на вісім очок.

Цього сезону ЛЧ у празькій Славії немає жодної перемоги, і лише Вільярреал та Кайрат мають менше очок, що не залишає їм шансів на плей-оф.

Незважаючи на те, що на минулому тижні команда Індржиха Трпісовські змогла попсувати нерви Барселоні (2:4), вона не вигравала у своїх останніх 14 єврокубкових матчах і зазнала поразки у дев'яти з них. У ЛЧ у чехів особливо сильно відчувається брак забитих м'ячів: жодна інша команда не забила менше чотирьох голів, як вони.

Незважаючи на не надто вражаючі результати в Європі, Славія сяє в чемпіонаті, залишаючись непереможеною і випереджаючи Спарту на сім очок. З моменту призупинення чемпіонату на зимову перерву 13 грудня команда провела три товариські матчі, обігравши Бранн, зігравши внічию з Карлсруе та програла Базелю.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД

Пафос: Гортер — Бруно, Лукассен, Пілеас, Сема — Драгомір, Кіна, Пепе — Оршич, Жажа — Дімата.

Славія Прага: Станек — Влчек, Зіма, Халоупек — Доудера, Дорлі, Саділек, Провод, Саньянг — Кушей, Хори.

Не зіграють: Шуньїч, Коррея (?), Давід Луїс (?), Гольдар (?) — Голеш, Мозес.

ПОТОЧНА ФОРМА