Football.ua представляє прев'ю матчу восьмого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 28 січня та розпочнеться о 22:00.
28 січня 2026, 07:59
У заключному турі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА на Стадіо Дієго Армандо Марадона зійдуться Наполі та Челсі. Для італійського клубу це останній шанс повернути інтригу в боротьбі за плей-оф, тоді як лондонці прагнуть остаточно закріпити місце в топ-8 і уникнути стикових матчів.
НАПОЛІ — ЧЕЛСІ
СЕРЕДА, 28 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Чинний чемпіон Серії A підходить до єврокубкового фінішу в непростому становищі. Команда Антоніо Конте має лише вісім очок після семи турів і перебуває поза зоною проходу далі. Поразки від Манчестер Сіті, Бенфіки та розгром від ПСВ серйозно вдарили по турнірних перспективах, а атака неаполітанців залишається однією з найменш результативних серед конкурентів.
Водночас домашній фактор може стати вирішальним. Наполі цього сезону не програвав у Лізі чемпіонів на власному полі, демонструючи організовану гру з трьома центральними захисниками. Конте поступово стабілізує команду, роблячи ставку на дисципліну та компактність, а підтримка трибун у Неаполі традиційно створює для суперників украй складну атмосферу.
Лондонський клуб, який тепер виступає під керівництвом Ліама Росеньйора, проводить доволі переконливий євросезон. 13 очок і восьме місце дозволяють Челсі контролювати власну долю, але щільність таблиці змушує грати лише на перемогу. "Сині" вже довели свою атакувальну міць, забивши 14 м’ячів, однак виїзна статистика в Лізі чемпіонів залишається слабким місцем.
Попри це, Челсі підходить до матчу з оптимізмом: команда виграла чотири з п’яти останніх поєдинків у всіх турнірах, а стиль гри стає дедалі більш зрілим і збалансованим. Під питанням залишається фізичний стан Коула Палмера, проте глибина складу дозволяє гостям варіювати атакувальні рішення навіть у разі його відсутності.
За версією betking, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.90, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 2.33. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НАПОЛІ : Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Буонджорно, Жезус — Гутьєррес, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Вергара, Елмас — Гойлунн
ЧЕЛСІ : Йоргенсен — Гюсто, В. Фофана, Бадьяшиль, Гато — Джеймс, Кайседо — Педру Нету, Енцо, Гарначо — Делап
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 0:1
