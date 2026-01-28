СЕРЕДА, 28 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чинний чемпіон Серії A підходить до єврокубкового фінішу в непростому становищі. Команда Антоніо Конте має лише вісім очок після семи турів і перебуває поза зоною проходу далі. Поразки від Манчестер Сіті, Бенфіки та розгром від ПСВ серйозно вдарили по турнірних перспективах, а атака неаполітанців залишається однією з найменш результативних серед конкурентів.

Водночас домашній фактор може стати вирішальним. Наполі цього сезону не програвав у Лізі чемпіонів на власному полі, демонструючи організовану гру з трьома центральними захисниками. Конте поступово стабілізує команду, роблячи ставку на дисципліну та компактність, а підтримка трибун у Неаполі традиційно створює для суперників украй складну атмосферу.

Лондонський клуб, який тепер виступає під керівництвом Ліама Росеньйора, проводить доволі переконливий євросезон. 13 очок і восьме місце дозволяють Челсі контролювати власну долю, але щільність таблиці змушує грати лише на перемогу. "Сині" вже довели свою атакувальну міць, забивши 14 м’ячів, однак виїзна статистика в Лізі чемпіонів залишається слабким місцем.

Попри це, Челсі підходить до матчу з оптимізмом: команда виграла чотири з п’яти останніх поєдинків у всіх турнірах, а стиль гри стає дедалі більш зрілим і збалансованим. Під питанням залишається фізичний стан Коула Палмера, проте глибина складу дозволяє гостям варіювати атакувальні рішення навіть у разі його відсутності.