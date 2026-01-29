Завершилася 1435 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Німеччина вже передала Україні дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T та очікує на постачання нових комплексів найближчим часом. Про це в інтерв'ю Суспільному сказав новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Він також розповів, що Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, які прибудуть найближчим часом.

🔸 Міністерство закордонних справ України 28 січня викликало посла Угорщини в Україні Антала Гейзера через "неправдиві заяви" керівництва Угорщини щодо нібито втручання України у хід парламентських виборів в цій країні

🔸Попередньо трьома безпілотниками типу "шахед" вдарили росіяни по пасажирському потягу Барвінкове — Львів — Чоп. Влучання сталися перед тепловозом та у пасажирський вагон. У поїзді перебував 291 пасажир. На місці знайшли фрагменти пʼяти тіл.

🔸 Єврокомісія може презентувати 20-й пакет санкцій проти росії вже наступного тижня — дипломат ЄС. Європейська комісія може презентувати 20-й пакет санкцій проти росії вже наступного тижня. Імовірно, нові обмеження стосуватимуться нафтових компаній, тіньового флоту та фінансового сектору рф.

🔸 Рада ЄС із закордонних справ 29 січня обговорить удари по енергетиці, гарантії безпеки для України та санкції проти рф У четвер, 29 січня, у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ. На ньому, зокрема, обговорять війну росії проти України, російські удари по українських енергооб'єктах та гарантії безпеки для Києва

🔸 Кутьківка на Харківщині — під контролем Сил оборони, — 16 армійський корпус

🔸 Італія виділила 1 млн євро на посилення кібербезпеки України. 

🔸 Сили оборони вдарили по нафтобазі у Воронезькій області рф

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 109 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 63 авіаційні удари, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4523 дронів-камікадзе та здійснив 2912 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог 14 разів атакував позиції наших захисників та здійснив 74 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, три з яких з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, та у бік Обухівки, Зеленого, Вовчанських Хуторів, Колодязного й Кутьківки. Українські підрозділи відбили 13 атак.

Дві атаки сьогодні відбивали українські захисники у бік Радьківки та Піщаного на Куп’янському напрямку.
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак в районі Мирного та у напрямках Лиману, Дробишевого й Ставок.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали шість спроб окупантів просунутися в районах Ямполя, Свято-Покровського та у бік Рай-Олександрівки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 45 окупантів та поранили 25; знищили 47 безпілотних літальних апаратів, одне укриття особового складу, два склади боєприпасів, десять одиниць автомобільного та одну одиницю спеціального транспорту, один квадроцикл та одну гармату, також уражено три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки та 12 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили одну атаку окупантів у бік Єгорівки. Ворожого авіаудару зазнала Гаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 11 атак окупантів, у районі Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля. Один бій триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Степногірська та в бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоровʼя!

Коротко про сьогодні. В усіх регіонах, де є для цього потреба, залучені ремонтні бригади та необхідні сили для відновлення. Найбільш складна ситуація зараз у Києві, передусім з опаленням, є також значні проблеми з електрикою. Для Києва залучені бригади з багатьох наших регіонів, фактично з усієї країни, у тому числі прифронтові регіони готові допомагати. Я хочу подякувати за допомогу також Укрзалізниці, іншим державним компаніям, усій приватній сфері, хто підтримує людей. МВС України забезпечує гаряче харчування в районах у Києві, де це необхідно. Тільки за минулу добу – 6 тисяч 200 людей у Києві. На Київщині 22 тисячі людей отримали гаряче харчування. Готові збільшувати масштаб такої допомоги, якщо це буде потрібно. Я очікую звіти по всіх тих дорученнях на роботу з партнерами, які були. Шукати та купувати обладнання треба було ще до цієї зими, і міська влада в Києві повинна діяти значно швидше зараз, щоб хоча б у лютому було людям легше. Тим більше що всі в уряді готові допомогти.

Регулярні доповіді по ситуації в Чернігові, на Сумщині, Дніпровщині. У Кривому протягом дня відновлювали постачання тепла – на сьогоднішній ранок не було опалення більш ніж у двох сотнях будинків після російського удару. Харківщина, Одещина, Запоріжжя – я хочу подякувати кожному, хто працює, щоб люди були з теплом і світлом. Значні відключення також у Полтавській області, також на Кіровоградщині, на Миколаївщині, у Вінницькій та Чернівецькій областях.

Говорив із Президентом Франції. Емманюель відзначив виклики, які є. Ми говорили про допомогу Україні, якої ми зараз потребуємо найбільше. Розраховуємо на підтримку Європи, важливо, щоб лідери та держави не мовчали про те, що відбувається, не мовчали про те, що росіяни все одно намагаються завдати українцям якнайбільше болю, не зважаючи на жодну дипломатію.

Знаємо й про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз всі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів. Сьогодні росіяни на Київщині вбили жінку та чоловіка. Просто люди були у своїй квартирі. Мої співчуття рідним та близьким. Дитину – 4 роки – вдалося врятувати. Хочу подякувати Марʼяну Кушніру, журналісту «Радіо Свобода», воєнкору, який мужньо діяв і врятував цю дівчинку. Багато залежить саме від того, що наші люди не втрачають мужності.

Напередодні росіяни вдарили по звичайному цивільному потягу – дронами. Були загиблі, були поранені. У потягу їхав український сержант – воїн 93-ї окремої механізованої бригади Владислав Рожковський, позивний Омар. Не розгубився і все, що міг, робив заради того, щоб допомогти іншим. Я хочу подякувати тобі, Владиславе! Дякую всім, хто робить зараз усе можливе й неможливе, щоб урятувати якнайбільше людей, якнайбільше життів. Говорили сьогодні з Татою Кеплер – українською волонтеркою, яка багато допомогла в розвитку нашої тактичної медицини та в порятунку наших воїнів. Українські хірурги, українські лікарі роблять дивовижні операції, рятуючи життя в умовах війни. Це досвід, який треба масштабувати і який треба підтримати, але не словами, а рішеннями, розвитком наших державних інституцій. Ми домовилися, що Тата разом із діючими військовими медиками дадуть пропозиції, як зробити більш сильною підготовку військових саме з точки зору медицини: поранень, військових травм, уміння допомогти побратиму, кращої та більш швидкої евакуації, як зробити український такмед іще сильнішим. Є що зробити, і є досвід, який треба поширити. Дякую всім, хто саме цим займається.

Була доповідь генерал-майора Хмари. Передусім про бойові операції Служби безпеки України – те, що стосується нашого фронту, зокрема дій «Альфи», і те, що Служба робить цілком справедливо на території агресора у відповідь на всі удари, у відповідь на все російське зло, яке прийшло на нашу землю. Пишаюся нашими спецпризначенцями. Також говорили про контроль за всіма процесами у сфері військового виробництва. Максимальна чіткість має бути, і все, що потрібно Україні, має вироблятися саме так, як потрібно Україні. Без будь-яких шансів на російські диверсії чи будь-яких внутрішнього бруду, корупції і тому подібного. Це багато в чому відповідальність Служби безпеки України, щоб була реальна чистота процесів.

І ще одне.

Коли є стільки дипломатичних зусиль, щоб завершити цю війну, коли і американці говорять із росіянами, і європейці намагаються, треба, щоб уся ця дипломатія мала реальну вагу для людей – реальне значення в ситуації зараз. Коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни. У світу є сила, щоб це забезпечити. Треба тільки користуватися цією силою – заради миру. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!