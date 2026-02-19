Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 18 лютого 2026 року.

Норвезький Буде/Глімт у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв міланський Інтер на власному полі (3:1).

За полярним колом господарі поля вдало розпочали гру та забили посеред першого тайму.

Гості тим часом відповіли доволі швидко й мали також два влучання в каркас воріт на власному рахунку вже станом на початок другого тайму.

Проте команда Крістіана Ківу провалилась посеред другої половини гри й зазнала поразки в два м’ячі в підсумку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буде/Глімт — Інтер у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Буде/Глімт — Інтер 3:1

Голи: Брунстад Фет, 20, Гауге, 61, Гег, 64 — Еспозіто, 30

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен (Алісамі, 89), Бйоркан — Ев’єн, Берг, Брунстад Фет (Мяяття, 89) — Бломберг (Аукленн, 78), Гег (Гелмерсен, 78), Гауге.

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Луїс Енріке, 75), Мхітарян (Зелінські, 76), Барелла (Діуф, 90), Сучич, Аугусто — Еспозіто (Бонні, 76), Л. Мартінес (Тюрам, 61).

Попередження: Бломберг