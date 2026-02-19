Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 18 лютого 2026 року.

Леверкузенський Баєр у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв грецький Олімпіакос на полі суперників (2:0).

Уже в першому таймі було помітно перевагу "фармацевтів" на м’ячі, тоді як на початку другої половини гри вона отримала відображення на табло.

У той самий час підопічні Хосе Луїса Менділібара спромоглись лише не один удар у площину воріт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпіакос — Баєр Леверкузен у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Олімпіакос — Баєр Леверкузен 0:2

Голи: Шик, 60, 63

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Пірола (Б'янкон, 46), Ортега (Оньємаєчі, 82) — Музакітіс, Ессе (Сципіоні, 82) — Мартінш, Таремі (Луїс, 64), Поденсе (Шикінью, 64) — Ель-Каабі

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тап — Васкес (Артур, 77), Паласіос, Гарсія (Фернандес, 87), Грімальдо — Маза (Тілльман, 64), Поку (Тер'є, 76) — Шик (Кофане, 86)

Попередження: Ель-Каабі, Гарсія