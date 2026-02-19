Ліга чемпіонів

Міланський гранд пропускає три або більше голів у чотирьох поспіль матчах плей-оф турніру.

Інтер зазнав несподіваної поразки від Буде/Глімт у матчі Ліги чемпіонів (1:3). "Нерадзуррі" поступилися в Норвегії в першому поєдинку стикового раунду плей-оф.

Італійський гранд став лише другою в історії командою, яка пропустила три або більше голів у чотирьох поспіль зустрічах Ліги чемпіонів на стадіях на виліт. Раніше міланці пропустили п'ять голів від ПСЖ у фіналі, а також двічі дозволили забити по три голи Барселоні в півфіналі минулого розіграшу.

Антирекорд належить леверкузенському Баєру — п'ять ігор поспіль у період з 2005 по 2014 рік.

Гра-відповідь Інтера з Буде/Глімт відбудеться наступного вівторка, 24 лютого.