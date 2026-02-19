Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 18 лютого 2026 року.

Бельгійський Брюгге у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти мадридського Атлетіко на власному полі (3:3).

Команда Дієго Сімеоне провела якісний перший тайм та завершила його з перевагою в два м’ячі на табло.

Проте одразу поперерві цей гандикап розчинився в повітрі, після чого "матрацникам" так і не вдалось повною мірою повернутись до гри.

Команди ще раз обмінялись голами наприкінці матчу, після чого розійшлись до вирішальної гри в Мадриді.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Атлетіко Мадрид у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Брюгге — Атлетіко Мадрид 3:3

Голи: Оньєдіка, 52, Трезольді, 60, Цоліс, 89 — Альварес, 8 (пен), Лукман, 45+4, Ордоньєс (аг), 79

Брюгге: Міньйоле — Саббе (Сіке, 82), Ордоньєс, Мехеле, Сейс (Меєр, 86) — Оньєдіка — Станкович (Лемарешаль, 86), Ванакен — Цоліс, Трезольді (Верман, 76), Діахон (Кемпбелл, 82)

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна (Ле Норман, 90), Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Коке (Кардосо, 90), Льоренте, Лукман (Баена, 62) — Альварес, Грізманн (Серлот, 66)

Попередження: Оньєдіка — Пубіль, Баена