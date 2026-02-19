Ліга чемпіонів

Півзахисник Інтера прокоментував сенсаційну поразку від Буде/Глімт у Лізі чемпіонів.

Півзахисник міланського Інтера Петар Сучич поділився емоціями після матчу Ліги чемпіонів проти Буде/Глімт. Норвезький клуб здобув несподівану перемогу з рахунком 3:1.

"Видалася важка гра із суперником, який особливо сильний удома. З поганим для нас результатом. Невдалий для нас вечір, але нам потрібно зберігати спокій і віру в те, що вдома ми можемо перемогти", — цитує слова Сучича офіційний сайт УЄФА.

За підсумками загального етапу змагань Інтер фінішував на десятій сходинці турнірної таблиці, набравши 15 очок у 8 матчах, Буде-Глімт опинився на 12 сходинок нижче з 9 очками.

Гра-відповідь відбудеться 24 лютого.