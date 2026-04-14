Керівництво мюнхенців вже готове запропонувати йому угоду ще на один сезон.

Капітан мюнхенської Баварії Мануель Ноєр зізнався, що найближчим часом остаточно визначиться зі своїм професійним майбутнім. Ветеран німецького футболу відверто розповів про свої плани напередодні надважливого матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Незважаючи на те, що 40-річний Ноєр досі залишається ключовою фігурою для баварців, він розуміє, що час вимагає ясності як для нього, так і для клубу.

"Чесно кажучи, чим швидше ухвалю рішення, тим краще — і для мене особисто також.Я не думаю, що пройде багато часу, перш ніж я зберуся з духом і прийму рішення. А вже після цього, звісно, відбудуться переговори з клубом", — відповів Ноєр журналістам на питання про його подальші плани.

За інформацією джерел, керівництво Баварії вже дало зрозуміти, що хоче зберегти свого капітана. Рада директорів готова запропонувати Ноєру продовження контракту на один рік, якщо він відчуватиме себе фізично спроможним грати на найвищому рівні.

Сам голкіпер неодноразово наголошував, що йому потрібно прислухатися до свого тіла, перш ніж брати на себе додаткові зобов'язання. Ексгравець Шальке завжди був скрупульозним щодо відновлення після травм і раніше натякав, що хотів би піти з футболу на мажорній ноті. Водночас він запевнив, що потенційні титули цього сезону не стануть визначальним фактором.

"Моє рішення щодо майбутнього не залежить від трофеїв. Але я б, звісно, хотів, щоб ми виграли все. Ми знаємо, що з цим складом, цією командою та цією енергією всередині нас багато чого можливо. Ми наполегливо над цим працюємо", — підкреслив воротар.

Говорячи про найближчий виклик — гру проти Реала на Альянц Арені, Ноєр випромінював впевненість. Після перемоги в Мадриді з рахунком 2:1 він вважає, що Баварія має невелику перевагу.

"Домашні трибуни палають, команда і наша мотивація — теж". Водночас він тверезо оцінює силу суперника: Ми не раз бачили, як може вдарити Реал. У свій найкращий день вони здатні обіграти будь-яку команду у світі, але і ми на це здатні", — поділився емоціями капітан.

У поточному сезоні Ноєр провів 32 матчі у всіх турнірах, з яких 11 завершив на нуль. Окрім цього, його було визнано найкращим гравцем тижня у Ліга чемпіонів УЄФА.