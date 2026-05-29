Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів, у якому лондонський клуб зустрінеться з ПСЖ 30 травня.

Іспанський фахівець зазначив, що попередні матчі між командами не матимуть великого значення, адже обидва колективи суттєво змінилися.

"Думаю, обидві команди змінилися. Це були три дуже різні матчі, три дуже різні моменти", — заявив Артета.

Тренер Арсенала очікує складного тактичного протистояння та підкреслює важливість індивідуальної майстерності у фіналах такого рівня.

"Тактично це буде командне протистояння. Зустрічаються дві команди, які мають виняткові навички в плані функціональності, уміння адаптуватися та інтенсивності. А ще будуть індивідуальні епізоди. Якщо дивитися Лігу чемпіонів, багато в ній зав’язано саме на цьому. Отже, ми знаємо: щоб виграти, нам потрібно бути найкращою версією себе", — сказав наставник.

Також Артета наголосив на особливій атмосфері навколо фіналу Ліги чемпіонів.

"Це величезна подія. Величезний привілей. Ти одразу бачиш ефект від виходу у фінал. Бачиш, як люди реагують, як прагнуть потрапити на матч. Це особливий турнір у клубному футболі. І я дуже хочу насолодитися цим днем і, звісно, перемогти", — підсумував тренер Арсенала.

Нагадаємо, Забарний потрапив до заявки ПСЖ на фінал Ліги чемпіонів.