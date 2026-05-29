Захисник Арсеналу відновився після двомісячної паузи та може вийти у старті на матч у Будапешті.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підтвердив, що захисник Юррієн Тімбер повністю готовий до фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який відбудеться у суботу в Будапешті.

Нідерландський футболіст пропустив останні два з половиною місяці через травму паху, однак повернувся до тренувань і зможе допомогти команді в головному матчі сезону.

"Так, він готовий. Чи достатньо готовий, щоб вийти у стартовому складі? Так", — заявив Артета на пресконференції.

Тімбер не виходив на поле з середини березня та пропустив 14 останніх матчів Арсеналу у всіх турнірах. Напередодні стало відомо, що 24-річний захисник повернувся до повноцінних тренувань у загальній групі та вирушить разом із командою до Будапешта.

У нинішньому сезоні Тімбер був одним із ключових гравців команди Артети та став одним із найкращих правих захисників світу. Очікується, що у фіналі саме він протистоятиме вінгеру ПСЖ Хвічі Кварацхелії.

Фінал ЛЧ між ПСЖ та Арсеналом відбудеться 30 травня о 19:00 за київським часом.