Ліга конференцій

Онлайн-трансляція фіналу третього за значимістю єврокубкового турніру.

Сьогодні, 7 червня, відбудеться матч фіналу Ліги конференцій, у якому між собою зіграють італійська Фіорентина та англійський Вест Гем.

Матч пройде у Празі (Чехія) на стадіоні Еден Арена. Стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу Фіорентина обіграла Брагу, Сівасспор, Лех та Базель. Вест Гем у свою чергу був сильнішим за АЕК, Гент та АЗ.

Примітно, що раніше обидві команди між собою не зустрічалися, тож це буде дебютна гра для "фіалок" та "молотобійців".

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Фіорентіна — Вест Гем:

Більше того, в Україні матч між Фіорентиною та Вест Гемом покаже платформа MEGOGO.

Нагадаємо, матч Фіорентина — Вест Гем відбудеться сьогодні, 7 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.