Ліга конференцій

Мадридці вийшли до 1/4 фіналу єврокубка вперше за 25 років.

Райо Вальєкано вписує нову золоту сторінку у свою столітню історію. Мадридський клуб успішно подолав стадію 1/8 фіналу, Здолавши Самсунспор 3:2 за сумою двоматчевого протистояння. Тим самим, повторивши своє найкраще єврокубкове досягнення 25-річної давнини часів Кубка УЄФА. Тепер команда має всі підстави мріяти про фінал турніру, який відбудеться 29 травня у німецькому Лейпцигу.

Після фінального свистка капітан команди Ісі Паласон, який зараз проводить чи не найкращий сезон у своїй кар'єрі, очолив святкування та не приховував емоцій. За його словами, гра виявилася надзвичайно складною Капітан відверто зізнався, що команді довелося неабияк постраждати задля досягнення результату, адже суперник чинив серйозний тиск.

"Це був дуже тактичний матч, але ми виступили якнайкраще. Що найголовніше — ми ніколи не здавались і пройшли до наступного раунду. Ми заслуговуємо на такі важливі матчі як команда. Я думаю, що ми так і не взяли гру під свій контроль. Коли ми грали якнайкраще, вони забили, і ми занервували. Їхні нападники були дуже агресивними, але ми добре з цим впоралися", — наголосив Паласон.

У чвертьфіналі на мадридців очікує непросте протистояння з афінським АЕКом, на чолі якого на полі діє колишній нападник мадридського Реала Лука Йович. Грецький колектив також пробився до цієї стадії з пригодами: попри домашню поразку від словенського Цельє з рахунком 0:2, АЕК пройшов далі завдяки розгромній перевазі, здобутій у першому матчі (4:0).

Однак перед єврокубковими баталіями гравцям Райо доведеться перемкнутися на внутрішній чемпіонат, де на них чекає серйозне випробування.

"Тепер ми зіграємо з АЕКом, крок за кроком, і ми вже у чвертьфіналі... але спочатку ми вирушимо до Барселони. Зрештою, саме цього ми й хотіли, чи не так?" — підсумував лідер мадридців.