Ліга конференцій

Визначилися другі чвертьфіналісти єврокубкового турніру.

У середу, 19 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій. Вони визначили ще трьох учасників чвертьфіналу турніру.

Празька Спарта, попри мінімальну поразку в першому матчі (1:2), не змогла нав’язати боротьбу АЗ у матчі-відповіді.

Господарі активно розпочали зустріч, однак уже на 8-й хвилині пропустили – Єнсен увірвався у штрафний та точно пробив під дальню стійку. Спарта намагалася відігратися ще до перерви, створивши кілька небезпечних моментів, але реалізація підвела.

Після перерви нідерландці швидко зняли всі питання щодо переможця: Парротт подвоїв перевагу, Мейнанс забив третій, а Дал довів рахунок до розгромного. У підсумку – 6:1 за сумою двох матчів.

Таким чином, у чвертьфіналі Ліги конференцій АЗ зустрінеться з донецьким Шахтарем.

Спарта Прага – АЗ 0:4 (перший матч – 1:2)

Голи: Дженсен, 8, Парротт, 53, Мейнанс, 62, Дал, 73

Французький Страсбург після виїзної перемоги (2:1) приймав Рієку та мав хороші шанси на прохід, однак матч склався непросто.

У першому таймі гості несподівано відкрили рахунок – Фрук скористався помилками оборони та проштовхнув м’яч у сітку.

Після перерви Страсбург додав у грі й зумів переламати хід зустрічі. Спочатку господарі створювали тиск, а згодом Барко забив вирішальний м’яч, який приніс французам путівку до наступного раунду.

У чвертьфіналі Ліги конференцій Страсбург зіграє проти німецького Майнца, який у своєму протистоянні пройшов Сігму.

Страсбург – Рієка 1:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Барко, 71 – Фрук, 21

Іспанський Райо Вальєкано пробився до чвертьфіналу Ліги конференцій, здолавши турецький Самсунспор за сумою двох матчів.

Попри комфортну перевагу після першої гри (3:1), матч-відповідь виявився значно складнішим, ніж очікувалося. Єдиний гол у поєдинку приніс мінімальну перемогу іспанцям – 1:0, однак сам сценарій зустрічі змусив господарів серйозно понервувати.

Героєм матчу ледь не став воротар гостей Кочук, який неодноразово рятував свою команду після небезпечних моментів, зокрема ударів Хорхе де Фрутоса. Саме він був найактивнішим у складі мадридців, створюючи гостроту завдяки швидкості та дриблінгу.

У другому таймі Райо Вальєкано намагався зняти всі питання щодо переможця, але нереалізовані моменти ледь не коштували команді виходу далі. Наприкінці гри Самсунспор активізувався: Ндіає скоротив відставання у матчі та змусив господарів діяти максимально обережно.

Турецький клуб навіть мав шанс перевести гру в овертайм, але реалізація підвела. У підсумку іспанці втримали потрібний результат і вперше за тривалий час пробилися до чвертьфіналу єврокубка.

У наступному раунді Райо Вальєкано зіграє проти АЕК Афіни.

Райо Вальєкано — Самсунспор 0:1 (перший матч – 3:1)

Гол: Ндіає, 65