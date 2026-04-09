Football.ua представляє прев'ю матчу чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА, який пройде 9 квітня та розпочнеться о 22:00.

Донецький Шахтар проводить свій дебютний сезон у Лізі конференцій УЄФА й уже встиг дістатись чвертьфінального раунду, подолавши польський Лех на попередньому етапі змагань. Але цього разу команда Арди Турана буде змушена розпочинати дуель на номінально власному полі, тож права на помилку в неї немає.

ШАХТАР — АЗ

ЧЕТВЕР, 9 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ МІСЬКИЙ СТАДІОН, КРАКІВ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — НІКОЛАС ВОЛШ (ШОТЛАНДІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Насправді все те, що "гірники" переживали в цьому сезоні, за найближчі два тижні почне здаватись їм дитячою забавкою. Бо починається по-справжньому чемпіонські раунди для команди Шахтаря на всіх фронтах, і якщо команда Турана зможе їх подолати, не опинившись під конем, то її справді можна буде вважати серйозним претендентом на великий успіх у сезоні з великим історичним контекстом для клубу.

На жаль, початку першої гри проти нідерландського АЗ Алкмаар буде передувати хвилина мовчання на честь пам’яті абсолютно легендарної постаті в історії не тільки Шахтаря, а й усього українського футболу — тренера Мірчі Луческу, який завершив життєвий шлях вечором 7 квітня. Трагічна подія для клубу, яка точно не додає позитивного настрою у відповідальний момент.

Чому Шахтарю буде важко найближчим часом? Незважаючи на сам факт єврокубкової гри, попереду у команди Турана не тільки АЗ, а й потенційно чемпіонський матч проти черкаського ЛНЗ в УПЛ, який удалось перенести на нікому не зручний ранній слот понеділка, але інакше б "гірники" опинились у тій самій ситуації, що й перед першим колом, коли вони програли "бузковим" на Арені Львів (1:4) через банальний брак часу на відновлення. Тут цього часу також не буде, але вже скоріше в контексті матчу-відповіді в Нідерландах, куди з Черкас ще треба буде якимось чином дістатись у дуже стислі терміни.

Таким чином уже в момент оголошення стартового складу на прийдешню гру буде зрозуміло, на який турнір робить акцент "помаранчево-чорний" колектив. Без ротації не обійтись, і до цього вже підводять усі представники клубу в своїх коментарях, тож передбачати, як саме гратиме команда Турана просто неможливо. Бо одразу після матчу-відповіді проти АЗ Шахтар гратиме ще й проти житомирського Полісся, тож графік буде працювати на виснаження ресурсів донеччан.

І це проти суперників, у яких немає повноцінного головного тренера, бо префікс "в.о." у 57-річного Лі-Роя Ехтельда, після підвищення з рівня команди Йонг АЗ на початку цього року, якось ніхто не квапиться прибирати. Тренера ж довелось замінити, бо бельгієць Мартен Мартенс мав не надто вдалий період наприкінці 2025 року, через що, зокрема, "червоно-білі" мали грати попередній раунд плей-оф Ліги конференцій УЄФА, бо фінішували лише 14.

Загалом, АЗ — колектив, який наче й завжди перебував на видноті в нідерландському футболі, але конкуренцію, наприклад, тому ж Аяксу чи Феєнорду почасти програвав. Останніми роками навіть дістатись третьої сходинки чемпіонату за підсумками сезону для цього колективу є проблемним завданням, не кажучи вже про претензії на чемпіонство, якого фанати чекають ще від сезону-2008/09.

Цього року також розраховувати немає на що, бо титул достроково забрав ПСВ, от АЗ із великою ймовірністю навіть до місця в кваліфікації Ліги Європи дістатись не зможе. Доведеться грати плей-оф на чотири команди за право виступати в Лізі конференцій, у кращому випадку, але й там суперники будуть цілком гідні.

На попередніх етапах єврокубків команда Ехтельда здолала перепони у вигляді вірменського Ноа (4:1, за сумою двох матчів) та празької Спарти (6:1), що підкреслює силу цього колективу. Експерти відзначають, що проблем у захисті в АЗ цього сезону цілком предостатньо, і це той клуб, про який говорять, що він може сам собі наробити більшого лиха, аніж потенційно можуть створити суперники.

Однак і атакувальна ланка в "червоно-білих" цілком спроможна. Герой збірної Ірландії Трой Перротт готувався до матчу Шахтаря на рівні з таким відомим українським уболівальникам за матчами в Маккабі Тель-Авів бразильцем Веслі Пататі, а в півзахисті формується мегаталант усього нідерландського футболу Кес Сміт, якого пов’язують із дуже гучним трансфером улітку в "елітні" чемпіонати.

Так що й АЗ буде, кого продавати на широкий загал. Хоча для цього клубу ще актуальним питанням є фінал Кубка Нідерландів проти Неймегена, де буде зроблено ключовий акцент на потрапляння до Ліги Європи. На жаль, він відбудеться лише за 10 днів, тобто стосуватиметься хіба що матчу-відповіді.

Шахтар тим часом минулими вихідними обіграв львівський Рух (3:0) у складі, який також був сповнений елементів ротації. Тож Туран уже тоді почав займатись стратегічним плануванням, і залишається лише сподіватись, що не буде якихось "випадковостей" у вигляді нікому непотрібних травм у вирішальний момент сезону. Інформації з матчу проти львів’ян щодо актуальної форми "гірників" особливо взяти не вдасться, як і про суперників гра проти Фортуни Сіттард із нижньої частини таблиці Ередивізі (2:0) навряд чи про щось скаже.

За версією букмекерів, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.65, тоді як потенційний успіх АЗ оцінюється показником 2.69. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ШАХТАР : Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон Гомес, Педріньйо да Сілва — Аліссон, Еліас, Егіналду.

Не зіграють: Грам (дискваліфікація)

АЗ : Зут — Касіус, Гус, Пенетра, де Віт — Сміт, Класі — Дейкстра, Мейнанс, Пататі — Перротт.

Не зіграють: Горнкамп (травма), Єнсен (травма)

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ