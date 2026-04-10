Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

На березневу міжнародну перерву донецький Шахтар відходив матчем-відповіддю проти польського Леха, після якого у вболівальників виникли цілком аргументовані сумніви щодо того, чи здатна команда Арди Турана рухатись турнірною сіткою далі. Проте перша гра проти нідерландського АЗ змушує повірити, що це була суто ситуативна невдача, тоді як цього разу ми побачили "гірників", які бачать перед собою чітку мету та точно знають, за рахунок чого її досягнути. Хоча й поєдинок, безперечно, вийшов далеко не таким, про який може навіяти думки його підсумковий рахунок.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Міському стадіоні Кракова (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 8,0. Колекція "сухих" матчів у цьому сезоні для воротаря Шахтаря цього разу отримала поповнення й на міжнародній арені. Хтось скаже, що в Різника в першій грі проти АЗ було не так уже й багато роботи безпосередньо на лінії воріт, однак три сейви він таки зумів назбирати. На додачу до чималої кількості гри ногами, до чого його активно залучали партнери.

Вінісіус Тобіас — 7,5. Правий фланговий захисник донеччан цього разу запам’ятався скоріше своїми спробами демонструвати акробатичні навички в обороні, що зазвичай закінчується не завжди добре, але Вінісіус свою справу знав. Майже безпомилковий пас від бразильця, хоча й у боротьбі були певні труднощі.

Валерій Бондар (7,0) — Микола Матвієнко (7,0) — 7,0. Центр оборони Шахтаря зазвичай дає достатньо приводів про себе поговорити, але цього разу з помітно кричущих помилок пригадується хіба що момент Пататі в другій половині зустрічі, коли Бондар та Матвієнко почергово виконували незрозумілі піруети. Але з Різником позаду бодай один подібний момент у грі можна якось нівелювати.

Педріньйо Азеведо — 7,0. Традиційно активний лівий фланговий захисник Шахтаря цього разу був більше зосереджений на боротьбі за м’яч, а не на передачах до чужого штрафного, тож не дивно, що в підсумку ми мало бачили Педро Енріке там, де звикли бачити — під час створення гостроти. І ще були певні проблеми в захисника із фланговими подачами суперників на дальню стійку, де подвійна загроза від Пататі та Майкуми (пізніше — Дейкстри) створювала надмірний тиск на бразильця.

Педріньйо да Сілва — 8,5. Хтось мав зрештою серед бразильців узяти на себе лідерську функцію в атаці в цій грі й повести за собою решту партнерів. Не дивно, що цим кимось у підсумку став найдосвідченіший серед них. Розкішний постріл здалеку від Педріньйо дозволив розпечатати рахунок, після чого він ще й долучився до епізоду з другим голом подачею кутового, і також чималий внесок зробив до активності команди в пресингу. Устигав на всіх фронтах, хоча й був далеко не безгрішним.

Олег Очеретько — 7,5. Трикутник у центрі поля Шахтаря в цій грі був максимально рухомим, і опорником серед усіх гравців дійсно можна було скоріше назвати саме Очеретька, хоча він усе одно опинявся з м’ячем більше в зоні правого інсайда. Українець навість устиг знайти можливість для двох ударів по чужих воротах, хоча найбільшу користь приніс на підбираннях — за рахунок цього в другому таймі команда Турана тривалий час могла перебувати на чужій половині.

Ізакі Сілва — учасник одного з ключових епізодів матчу, який, на жаль, має виключно негативне забарвлення. Після зіткнення з Месом де Вітом уже на четвертій хвилині лише за одною реакцією Ізакі можна було зрозуміти, що цей матч для Шахтаря — не просто якась там гра у футбол, а дещо більше. Хоча й медики зі стажем охоче будуть критикувати штаб "гірників", які дозволили гравцю після отриманого важкого удару в голову повернутись на поле на адреналіні. Добре, що експерименти завершили примусово на 24 хвилині.

Аліссон Сантана — 8,0. Автор дубля в цій зустрічі. І на цьому статистична характеристика гри вінгера могла б завершитись, але за ходом гри Аліссон знову мав кілька епізодів невдалого дриблінгу, проте залишався зібраним аж до самого кінця. Результат — наочний. Опинитись двічі на останніх хвилинах в потрібних місцях у чужому штрафному теж треба вміти.

Кауан Еліас — 7,0. Нападник донеччан виконував приблизно ту саму роботу, що й лідер атаки АЗ Трой Перротт на протилежному боці поля, хіба не настільки глибоко опускався за м’ячем під час позиційних атак. Але захисників нідерландців Еліас постійно тягав за собою на фланги, тож партнери в підсумку отримували простір в дуже щільній обороні гостей. Нерезультативна гра для нападника, безперечно, але й не без непоганого гольового моменту.

Невертон — 6,5. Лівий вінгер Шахтаря цього разу не вразив своїм виступом, оскільки його передачі до штрафного на загострення були невдалими, а решта пасів ішла в зворотньому від воріт суперників напрямку.

Артем Бондаренко — 7,0. Центрального півзахисника довелось випускати на заміну посеред першого тайму через травму Ізакі, і в цілком підходящих для себе позиційних атаках Шахтаря Бондаренко почував упевненість на м’ячі. Можливо, не вистачало в чомусь швидкості ухвалення рішень попереду, але це вже даність компактності АЗ в обороні.

Лассіна Траоре, Егіналду — 7,5. Пара нападників потрохи віднайшла зіграність поміж собою, тож тепер Туран має класну опцію для підсилення або стартового складу, або під час останніх хвилин. Траоре при цьому продовжує набувати тієї самої форми, за яку його так бажав отримати Шахтар свого часу до свого складу, а Егіналду відновлює результативні оберти. Сольний прохід бразильця повз групу суперників під час третього гола — це взагалі окремий вид мистецтва, хоча там і Лассіна класною стінкою відзначився.

Юхим Конопля, Єгор Назарина — пара замін наприкінці основного часу з появою гравців, яких ми маємо цілком непогані шанси побачити й у наступній грі Шахтаря в чемпіонаті. Знову відзначаємо також і хід Турана наприкінці з подвоєнням гравців захисту на правому фланзі на останніх хвилинах.

