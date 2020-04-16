Другое

Понимание важности азиатского гандикапа в спортивных ставках.

Азиатский гандикап-это распространенная форма ставок на футбол, которая направлена на то, чтобы помочь игрокам играть на большем количестве рынков, часто с гораздо более высокими коэффициентами. Этот вид ставок возник в Индонезии и назывался "Ханг Ченг беттинг». В 1998 году англоговорящий журналист придумал для него английское название, та как его попросил об этом индонезийский букмекер.

Азиатский гандикап действует, устраняя вероятность третьего исхода в футбольных матчах; более конкретно, он устраняет вероятность завершения ставки вничью, тем самым увеличивая шансы на выигрыш футбольных ставок.

Почему это так важно?

В футболе ничьи встречаются довольно часто, поэтому, когда речь заходит о традиционных фиксированных коэффициентах, они рассматриваются как часть исхода игры. Таким образом, если игра идет вничью, то это означает, что вы проиграли ставку. Но если вы будете делать ставки на азиатских Гандикапах, то не будет никаких ничьих, так как они всегда должны будут определить победителя. У вас будет больше шансов выиграть в качестве игрока.

Разница между половинными линиями Азиатского гандикапа и четвертными линиями Азиатского гандикапа.

В азиатских ставках на гандикап есть полные линии, где линия, на которой играет игрок, является целым числом, например +/- 3 или 0. Но кроме них, есть еще то, что вы называете половинными линиями и четвертными (четвертью) линий.

Половинные линии-это те, которые содержат значения в диапазоне от + / — 0,5, 3,5 и т. д. Например, когда вы ставите на половинную линию +0,5, это означает, что команда, на которую вы ставите, начнет с положительного значения гандикапа в 0,5 гола. Вы выиграете, если ваша команда выиграет или если будет ничья. С одной стороны, если вы ставите на +1.5, то есть преимущество в 1,5 гола. Если ваша команда выиграет, будет ничья или они проиграют, но максимум на один гол, то вы выиграете ставку. Вы потеряете ставку, если команда проиграет на два или более голов.

Четвертные линии имеют значения, которые часто заканчиваются на .25 или .75. Шансы часто выше, когда речь заходит о четвертных линиях. Например, четверть линии -0.25 означает, что вы сделали ставку на команду с отрицательным значением гандикапа. Таким образом, это будет минус -0,25 гола. Вы выиграете пари, если ваша команда выиграет, и потеряете его, если они тоже проиграют. Но если исход будет ничьей, то вы получите половину своей ставки.

За -0.75 вы выиграете, если команда, на которую вы сделали ставку, выиграет хотя бы два гола. Но, если они выиграют на один гол, то ставка будет разделена. Вы также потеряете, если ваша команда проиграет или если результат будет ничьей.

Хотя в азиатском гандикапе нет универсальной стратегии ставок, есть множество способов, которыми вы можете попытаться получить выигрыш. Для игроков, которые являются новичками в этой системе ставок на футбол, важно знать, что существует в общей сложности 5 возможных исходов при ставках на азиатский гандикап:

· Выигрыш

· Проигрыш

· Ставка возвращается

· Выиграйте половину / половина возвращается

· Потеряете половину / половина возвращается

Взгляните на приведенную ниже диаграмму, чтобы лучше понять, как она работает.

Даже игрок-любитель не будет иметь никаких проблем с пониманием преимуществ азиатских ставок на гандикап. Тот факт, что он исключает эту вероятность ничьей, означает, что статистические шансы на выигрыш увеличиваются с 33% до 50%. Вы также можете рассмотреть некоторые из следующих преимуществ для этого типа ставок.

Преимущества азиатских ставок на гандикап

Когда дело доходит до азиатского гандикапа, это облегчит процесс как для букмекера, так и для игрока. Поскольку результаты будут более узкими, рынок станет сбалансированным, что приведет к увеличению шансов.

Есть много вариантов на выбор, так как чаще всего букмекерские конторы в азиатских ставках на гандикап предлагают несколько линий. Это даст игрокам широкий выбор вариантов. Они могут выбрать наилучшую вероятность из всех конечных результатов. Это также означает, что они имеют больше контроля, когда дело доходит до размещения своих ставок.

Есть больше шансов на победу, так как есть исключение результата ничьей. В отличие от других видов ставок, которые рассматривают ничьи в результате, с Азиатским гандикапом игрокам не придется беспокоиться о том, что их ставки будут аннулированы из-за таких исходов.

В зависимости от типа Азиатского гандикапа, который вы выберете, у вас все равно будет вероятность выиграть, даже если команда, на которую вы ставите, проиграла игру.

Азиатские ставки на гандикап считаются популярным рынком для многих профессиональных игроков. Причина этого заключается в том, что они обеспечивают лучшую стоимость по сравнению с другими рынками.

У вас будет больше возможностей для получения устойчивой прибыли, так как букмекеры в азиатских Гандикапах будут устанавливать более низкую маржу ставок.

Дело в том, что этот тип ставок исключает любое смещение между двумя командами, на которые вам придется делать ставку. Вы можете выбрать того, кто вам нравится, несмотря на то, что они являются аутсайдерами.

По отношению к предыдущему пункту команда аутсайдеров получает преимущество над фаворитом и более сильной командой. Таким образом, обе стороны имеют теоретически равные шансы на победу. Их шансы, скорее всего, будут почти одинаковыми, но обязательно держите себя в курсе событий.

Одним из азиатских гандикапов, который считается преимуществом для некоторых, является гандикап с нулевым мячом. В этой ставке обе команды находятся в равном положении, так что гандикап будет указан как 0:0. Затем игрок может сделать ставку на ту команду, которую он хочет, и если результат будет ничьей. Ставка будет возвращена.

Многие умные игроки рассматривают азиатские платформы для ставок на гандикап в качестве своего места для участия в онлайн-ставках на футбол. Один из лучших спортивных брокеров -это VOdds, который отлично подходит для многих игроков.

Если вы хотите попробовать азиатский гандикап, войдите в свою существующую учетную запись VOdds сегодня или быстро зарегистрируйся в букмекерской конторе, если у вас еще нет учетной записи.

Що означають ставки на азіатський гандикап?

Розуміння важливості азіатського гандикапу в спортивних ставках

Азіатський гандикап – це поширена форма ставок на футбол, яка спрямована на те, щоб допомогти гравцям на більшій кількості ринків, часто з набагато більш високими коефіцієнтами. Цей вид ставок виник в Індонезії і називався «Ханг Ченг беттінг». У 1998 році англомовний журналіст вигадав для нього англійську назву, про що його попросив індонезійський букмекер.

Азіатський гандикап діє, усуваючи ймовірність третього результату в футбольних матчах; більш конкретно, він усуває ймовірність завершення ставки внічию, тим самим збільшуючи шанси на виграш футбольних ставок.

Чому це так важливо?

У футболі нічиї зустрічаються досить часто, тому, коли мова заходить про традиційні фіксовані коефіцієнти, вони розглядаються як частина результату гри. Таким чином, якщо гра йде внічию, то це означає, що ви програли ставку. Але якщо ви будете робити ставки на азіатськи гандикап, то не буде ніяких нічиїх, так як вони завжди повинні будуть визначити переможця. У вас буде більше шансів виграти в якості гравця.

Різниця між половинними лініями азіатського гандикапу та четвертинними лініями азіатського гандикапу

В азіатських ставках на гандикап є повні лінії, де лінія, на якій грає гравець, є цілим числом, наприклад +\- 3 або 0. Але, окрім них, є те що ви називаєте половинними лініями і четвертинними лініями.

Половинні лінії – це ті, які містять значення в діапазоні від +\- 0,5, 3,5. Наприклад, коли ви ставите на половинну лінію + 0,5, це означає, що команда на яку ви ставите, почне з позитивного значення гандикапу в 0,5 гола. Ви виграєте, якщо ваша команда виграє чи буде нічия.

Четвертинні лінії мають значення, які часто закінчуються на 25 або 75. Шанси часто вище, коли мова заходить про четвертинні лінії. Наприклад, чверть лінії -0,25 означає, що ви зробили ставку на команду з від’ємним значенням гандикапу. Це буде – 0,2 голи. Ви виграєте парі, якщо ваша команда виграє и ви програєте, якщо ваша команда програє. При нічиїй ви отримаєте половину ставки.

За -0,75 ви виграєте, якщо команда, на яку ви зробили ставку, виграє хоча б два голи. Але, якщо, вони виграють на один гол, то ставка буде розділена. Ви також втратите, якщо ваша команда програє або якщо результат буде внічию.

Хоча в азіатському гандикапі немає універсальної стратегі ставок, є безліч способів, якими ви можете спробувати отримати виграш. Для гравців, які є новачками в цій системі ставок, на футбол, важливо знати, що вцілому існує 5 можливих результатів при ставках на азіатський гандикап:

Виграш

Програш

Ставка повертається

Виграйте половину\ половина повертається

Програйте половину\половина повертається

Переваги азіатських ставок на гандикап

Коли справа доходить до азіатського гандикапу, це полегшить процесс як для букмекера, так и для гравця. Оскільки результати будуть більш вузькими, ринок стане збалансованим, що призведе до збільшення шансів.

В залежності від типу Азіатського гандикапу, який виберете, у вас все одно буде ймовірність виграти, навіть, якщо команда, на яку виставили, програла гру.

У вас буде більше можливостей для отримання стабільного прибутку, тому що букмекери в азіатських гандикапах будуть встановлювати нижчу моржу ставок.

Чимало розумних гравців розглядають азіатські платформи для ставок гандикап в якості свого місця для участі в онлайн-ставки на футбол. Один із кращих спортивних брокерів це VOdds, який відмінно підходить для багатьох гравців.

Якщо ви хочете спробувати азіатьский гандикап, увійдіть в свою облікову запис VOdds сьогодні або швидко пройдіть реєстрацію.