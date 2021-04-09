Другое

Подопечные Александра Косенко добыли еще одну важную победу на пути к своей цели.

Сборная Украины по футзалу одержала разгромную победу над Данией в матче отборочного цикла Евро-2022 (8:2).

Победу команде Александра Косенко принесли оформленные дубли в исполнении Лебедя и Разуванова, а еще по голу забили Корсун, Микитюк, Малышко, Абакшин. У датчан голами отметились Годдард и Скотт-Расмуссен.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Видео с YouTube:

Украина — Дания 8:2

Голы: Корсун, 5, Микитюк, 10, Малышко, 11, Абакшин, 12, Лебедь, 19, 26, Разуванов, 22, 38 — Годдард, 5, Скотт-Расмуссен, 11

Украина: Сухов — Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич; Войтович — Малышко, Еремин, Лебедь, Микитюк, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш

Дания: Хог — Фальк, Вейс, Бадран, Скотт-Расмуссен; Андерсен — Лаурсен, Йенсен, Юссеф, Хабиби, Йоргенсен, Годдард, Фогт, Мерлинг Хансен