До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 квітня 2026 року.

Завершилася 1519 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Міжнародна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила нові свідчення про катування та стан журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Один зі свідків розповів, що вона нагадувала "жертв Голодомору".

🔸 Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для росії. Пункт про кредит включили до порядку денного без обговорення, що означає попередню згоду між державами.

🔸 Міністр Угорщини у справах Європейського Союзу підтвердив, що постачання російської нафти до Будапешта трубопроводом "Дружба" відновилося. Він вважає, що Україна блокувала транзит "з політичних причин".

🔸 За Михайла Дробницького та Анну Дудіну — патрульних поліції, яких підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини в Києві — внесли заставу. Для обох підозрюваних вона становила 266 тисяч гривень.

🔸 Центр громадського здоровʼя МОЗ зареєстрував перший випадок нового вірусу в Україні під назвою "Цикада". Він вже поширився щонайменше у 23 країнах світу.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 127 бойових зіткнень.



Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 105 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім цього, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.



На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у напрямку населених пунктів Бочкове та Охрімівка. Одне боєзіткнення триває.



На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі штурми в районах населених пунктів Петропавлівка та Ківшарівка.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили дві спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве та Діброва.



На Слов’янському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів у районі Ямполя.



На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили ворожу атаку в районі Никифорівки.



Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Іллінівки.



На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Філія, Шевченко, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та у бік Кучерового Яру.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 65 окупантів та 24 – поранено; знищено три одиниці автомобільної та 15 одиниць спеціальної техніки, три укриття особового складу, пошкоджено чотири гармати, сім одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки. Знищено або подавлено 143 безпілотні літальні апарати різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград, Вороне та Калинівське. Авіаційних ударів зазнали околиці населеного пункту Іванівка.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районі Гуляйполя та в районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Копані, Любицьке, Широке, Гуляйполе, Староукраїнка,Тимошівка, Цвіткове, Долинка.



На Оріхівському напрямку противник наступав у напрямку населеного пункту Новоандріївка. Крім того, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні штурмові дії в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Провели нараду щодо стратегічних питань нашої української політики пам’яті та вшанування національних героїв. Зокрема, розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців. Обсяг відповідних завдань надзвичайно великий і потребує залучення різних державних інституцій, українського суспільства та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України.

Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів – тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для нашого державотворення. Також ідеться про політику героїв в Україні, гідну меморіалізацію різних етапів нашої історії та повноцінне повернення всієї української історичної пам’яті. Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам’ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу.

Дякую Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, керівнику Офісу Президента Кирилу Буданову, заступниці керівника Офісу Ірині Верещук та всій команді, яка вже залучена, за змістовну роботу для виконання цього завдання. Визначили наші наступні кроки. Дякую всім, хто допомагатиме цій роботі! Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!