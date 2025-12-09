Інше

Нападника збірної Англії та саудівського Аль-Ахлі підозрюють у фізичному нападі на іншого відвідувача.

Айвен Тоуні, зірковий форвард, який минулого літа перебрався до Саудівської Аравії, знову опинився в епіцентрі скандалу. Футболіста було заарештовано поліцією Лондона після інциденту в одному з нічних клубів столиці.

За повідомленнями свідків, конфлікт виник у ніч на неділю. Словесна перепалка між футболістом та іншим чоловіком переросла у фізичне протистояння, під час якого Тоуні нібито завдав опоненту удару головою.

Охорона закладу була змушена втрутитися, щоб розборонити учасників бійки, після чого на місце події викликали правоохоронців.Поліція підтвердила факт затримання чоловіка за підозрою у нападі та завданні тілесних ушкоджень.Очевидці зазначають, що нападника Аль-Ахлі вивели з клубу в наручниках і посадили в поліцейський фургон.

Для Тоуні це черговий удар по репутації після того, як він раніше відбув 8-місячну дискваліфікацію за порушення правил щодо ставок. Наразі ні представники гравця, ні керівництво саудівського клубу офіційно не прокоментували ситуацію. Розслідування обставин інциденту триває.