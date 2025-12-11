Інше

Саудівський клуб ще не запропонував французькому форварду продовження контракту.

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема може покинути саудівський клуб уже цього літа, ставши вільним агентом.

Як повідомляє Foot Mercato, 37-річний володар Золотого м'яча ще не продовжив свій контракт із клубом. За інформацією джерела, Бензема досі не отримав жодної офіційної пропозиції від керівництва Аль-Іттіхада щодо поновлення співпраці.

Термін дії поточної угоди французького форварда добігає кінця у червні 2026 року, і якщо найближчим часом не надійде жодних пропозицій, Бензема зможе залишити клуб безкоштовно вже цього літа.

У цьому сезоні француз зіграв 12 ігор, забив 11 голів.