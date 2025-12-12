Інше

Мексиканський форвард прощається з рідною командою, яка подякувала йому за відданість; улітку він був оштрафований за некоректні висловлювання.

Гвадалахара офіційно повідомила про завершення співпраці з 37-річним нападником Хав’єром Чічаріто Ернандесом. Вихованець клубу повернувся до рідної команди у січні 2024 року, однак після двох сезонів покидає її вдруге.

У заяві клубу підкреслюється, що зв’язок із форвардом залишиться невід’ємною частиною історії команди. У Гвадалахарі наголосили, що Чічаріто зберігав відданість та пристрасть протягом усього часу після свого повернення і завжди підтримуватиме клуб та його кольори.

Минулого літа форвард опинився в центрі скандалу після публікації роликів зі зверненням до жінок у соцмережах. Федерація футболу Мексики оштрафувала його та винесла офіційне попередження. Згодом Чічаріто вибачився за свої слова.