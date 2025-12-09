Інше

Нікі Геєн залишив клуб, а його місце займе Іван Леко, який вже працював у команді.

Бельгійський грант Брюгге оголосив про звільнення Нікі Геєна з посади головного тренера. Про це повідомила пресслужба клубу.

У повідомленні подякували Геєну за роботу та побажали успіхів у подальшій кар'єрі. Фахівець очолював Брюгге з 2024 року, у сезоні-2023/24 ставши чемпіоном Бельгії. У минулій кампанії команда фінішувала на другому місці.

Новим наставником клубу призначений Іван Леко, який раніше працював у Брюгге з 2017 по 2019 рік. Останнім місцем роботи Леко був Гент, а раніше він очолював Стандарт, Хайдук, Шанхай СІПГ і Антверпен.

Наразі у чемпіонаті Бельгії Брюгге займає третє місце, набравши 32 очки після 17 матчів. У Лізі чемпіонів команда має чотири очки за підсумками п’яти поєдинків і посідає 26-е місце у турнірній таблиці загального етапу.