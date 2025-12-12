Інше

Пуч очолив рейтинг, Сон Хин Мін та Евандер увійшли до топ-3, тоді як аргентинець опустився на сьоме місце.

Transfermarkt оприлюднив чергове оновлення ринкової вартості гравців МЛС, і Ліонель Мессі більше не входить до трійки найдорожчих футболістів ліги.

Лідером списку став півзахисник Лос-Анджелес Гелаксі Рікі Пуч, якого оцінюють у 18 млн євро. На другій позиції розташувався нападник Лос-Анджелеса Сон Хин Мін із вартістю 17 млн євро. Третім у рейтингу став Евандер із Цинциннаті, якого Transfermarkt оцінює у 16 млн євро.

Сімка найдорожчих гравців МЛС наразі виглядає так:

Рікі Пуч (Лос-Анджелес Гелаксі) – 18 млн євро

Сон Хин Мін (Лос-Анджелес) – 17 млн євро

Евандер (Цинциннаті) – 16 млн євро

Еммануель Латте Лат (Атланта) – 15 млн євро

Андерс Дреєр (Сан-Дієго) – 15 млн євро

Родріго Де Пауль (Інтер Маямі) – 15 млн євро

Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 15 млн євро

Нагадаємо, Мессі MVP сезону в MLS.