Інше

Тренер Інтера відзначив зіркового співвітчизника.

Головний тренер Інтер Маямі Хавʼєр Маскерано після перемоги в МЛС висловився про Ліонеля Мессі. Його слова наводить NBC.

“Я дуже щасливий за команду та Мессі. Ми всі разом зробили історію.

Я дуже радий за сезон, який Мессі провів. Для нього ця перемога і цей трофей були неймовірно важливими та особливими. Він приїхав сюди, щоб виграти цей титул”, – сказав Маскерано.

У сезоні, що минув Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі 38 матчів, забив 37 голів та віддав 25 результативних передач.