🔸 У Лондоні відбулись переговори за участі лідерів України, Німеччини, Франції та Великої Британії. Загалом зустріч тривала 2,5 години. Перед її початком політики зробили короткі заяви

🔸 Під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув український льотчик винищувача Су-27, підполковник Євгеній Іванов

🔸 Зеленський назвав п’ятьох кандидатів, яких він розглядає на посаду голови Офісу президента. 

Серед кандидатів на посаду:

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
міністр оборони Денис Шмигаль;
заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;
заступник керівника ОПУ Павло Паліса;
та керівник ГУР Кирило Буданов.

🔸 Коломойський не зміг доїхати до зали суду із СІЗО через нібито зламаний транспорт. Зрештою, судове засідання перенесли на 11 грудня

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення.
 
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
 
російські загарбники завдали 44 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3053 дронів-камікадзе та здійснили 3235 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення.
Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіаційні бомби та здійснив понад сто обстрілів.
 
Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, одне боєзіткнення триває.
 
На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби наступу у бік Петропавлівки й Піщаного.
 
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве та у бік Лиману, два боєзіткнення тривають до цього часу.
 
На Слов’янському напрямку ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.
 
На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.
 
На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.
 
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають.
 
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 84 окупанти, з яких 48 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 12 безпілотних літальних апаратів, також уражено дві артилерійські системи та 15 укриттів для особового складу противника.
 
На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.
 
На Гуляйпільському напрямку відбулось 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.
 
На Оріхівському напрямку від початку доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.
 
На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
 
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоровʼя!

Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень, будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах.

Представники України цими днями провели предметні розмови з представниками Президента Сполучених Штатів Америки, і зараз Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та Андрій Гнатов, начальник Генштабу, на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з "рускімі".

Вчора ми говорили зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером – я дякую за готовність працювати разом 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі.

Сьогодні говорив з главою уряду Італії Джорджею Мелоні – дуже предметно, і я розраховую, що Італія буде з Україною й надалі на шляху до миру: ми з Джорджею сьогодні встигли обговорити багато перспектив, багато різних варіантів. Постійно на зв'язку також із Британією, Францією, Німеччиною, Єврокомісією, Генсеком НАТО, іншими нашими партнерами. Дякую всім за підтримку. Україна заслуговує на достойний мир, і залежить – чи буде мир – саме від росії, від спільного нашого тиску на росію, від правильних переговорних позицій Сполучених Штатів Америки, Європи, усіх інших наших партнерів. росія повинна відповідати за те, що робить: і за щоденні удари, за постійний терор проти наших людей, і загалом за цю війну.

І ще кілька речей. Не забуваємо про внутрішні справи, про внутрішню нашу трансформацію, щоб позиції України були сильними. У п'ятницю на Ставці я затвердив надзвичайно важливе рішення для бойових бригад на фронті: про розподіл особового складу, про людей, які поповнюють бригади, та про розширення підготовки новобранців безпосередньо у самих бригадах. Я дуже розраховую, що за наступний тиждень будуть усі кроки зроблені, які потрібні, щоб цей порядок розподілу людей запрацював реально, запрацював максимально швидко. Будуть й інші рішення, які посилюють нашу армію.

Також сьогодні хочу особливо подякувати всім українським громадам, які не забувають, що головне – це захист проти окупанта й допомога нашій державі в усіх, абсолютно в усіх процесах. Сьогодні в Україні – День місцевого самоврядування. Дякую кожній активній громаді. Дякую всім мерам міст, очільникам громад, які справді зі своїми громадами, справді зі своїми людьми, справді з Україною. Сотні наших громад пліч-о-пліч, і це додає сили всій нашій державі, всім нашим позиціям на фронті та в дипломатії. Дякую вам!

Слава Україні!

