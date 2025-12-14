Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 грудня 2025 року.

Завершилася 1389 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Війська рф завдали дронового удару по турецькому судну VIVA, що прямувало до Єгипту із соняшниковою олією на борту. Екіпаж, який налічує 11 людей, не постраждав. В ЗСУ повідомили, що прохід відбувався зерновим коридором у виключній морській економічній зоні України поза межами дії українських ППО.

- Самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених. Україні передали 114 помилуваних цивільних громадян. Серед них — 5 українців, яких утримували в білорусі, а також відомі білоруські опозиціонери.

- 429 окремий полк безпілотних систем Ахіллес повідомив про знищення труби, яку росіяни використовували для того, щоб потрапити у Куп'янськ на Харківщині. Військові розповідають, що для ураження труби вони використали три тонни вибухівки.

- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною російського тіньового флоту. Це найбільший санкційний пакет, який будь-коли застосовували до тіньового флоту рф.

- У ніч проти 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. росіяни завдали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Унаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджень також зазнали адміністративні будівлі. В окремих районах області є перебої з електропостачанням та водопостачанням.

- У Раді знайшли спосіб блокувати російських виконавців на стримінгах. Процес триває вже щодо 120 артистів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 146 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, застосував 30 ракет та скинув 72 керовані авіабомби, здійснив 2960 ударів дронами-камікадзе та 2135 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 126 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населених пунктів Синельникове, Вільча.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дві атаки на позиції наших військ у бік населених пунктів Піщане та Моначинівка.

На Лиманському напрямку російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників атакував в районі Середнього та у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили сім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

На Краматорському напрямку боєзіткнень на даний час не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 31 та поранили 27 окупантів, знищили п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, чотири одиниці мототехніки, 10 безпілотних літальних апаратів, крім того пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та вісім укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу населених пунктів Вербове, Красногірське, Привільне та у напрямках Олександрограда, Рибного.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили вісім атак ворога у бік Рибного, Добропілля та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні весь день доповіді з регіонів, передусім з Одеси після російських ударів. Триває відновлення. Непросто, але задіяні всі необхідні сили. Доручив урядовцям максимально прискорити процеси ремонтів, постачання обладнання, яке необхідне.

Сьогодні також був удар росії по ще одному цивільному судну в Чорному морі – фактично це був удар по продовольчій безпеці. Власник судна – з Туреччини, вантаж – продовольство. Бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни, – прямий виклик Росії всьому світу. Будемо з партнерами розбиратись, як реагувати. Реакція буде".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!