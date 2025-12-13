Завершилася 1388 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ у Ярославській області рф та низку об’єктів на ТОТ України. В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу “Славнефть-ЯНОС” у Ярославській області рф. Це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється. Окрім того, з метою зниження наступального потенціалу противника, було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині. Втрати ворога уточнюються.

🔸Далекобійні дрони СБУ завдали повторного удару по нафтовидобувних платформах росії у Каспійському морі. Про це hromdske стало відомо від проінформованого співрозмовника. Попередньо, унаслідок атаки на обох платформах пошкоджене критичне обладнання, що призвело до призупинення виробництва. Як зауважило джерело, родовище ім. Філановського вважається одним із найбільших розвіданих у російському секторі Каспію

🔸Посли ЄС затвердили застосування процедури для довгострокового замороження російських активів. Аби утримувати активи в замороженому стані, буде достатньо більшості голосів держав-членів, а не усіх голосів. За словами голови дипломатії ЄС, це рішення гарантує, що до 210 мільярдів євро російських коштів залишаться на території ЄС, якщо росія повністю не виплатить Україні компенсацію за завдану шкоду

🔸Умєров під час візитів до США проводив закриті зустрічі з директором ФБР та його заступником. За інформацією WP, західним чиновникам невідомо про мету цих зустрічей. Дехто припускає, що Умеров та інші українські чиновники звернулися до Пателя та Бонгіно, щоб отримати амністію від будь-яких потенційних звинувачень у корупції

🔸Німеччина звинувачує росію у масштабній кібератаці на авіадиспетчерську службу та дезінформаційній кампанії під час виборів. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ у Берліні, існують також докази втручання росії у вибори. Речник відмовився надати деталі доказів з міркувань безпеки, але зазначив, що мета діяльності росії — розділити німецьке суспільство та послабити довіру до німецьких інституцій

🔸Україна отримала $290 млн на підтримку малого та середнього бізнесу. Загальне передбачене фінансування у межах чинних угод за Програмою становить $681 млн. Зокрема, у 2024 році, за виконання відповідних індикаторів до загального фонду державного бюджету вже залучили 250 мільйонів доларів

🔸 росіяни завдали ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ. "Зараз в Одесі та Чорноморську робиться все для захисту життя. Так само, як у Харкові, Сумах, Херсоні, Запоріжжі та містах нашої Донеччини. І треба, щоб у москві перестало домінувати бажання воювати, а це залежить виключно від того, як світ реагує на російські дії", — підсумував президент

🔸росіяни обстріляли Дружківку та Костянтинівку. Є загиблі та постраждалі. Так, у Дружківці росіяни атакували цивільний транспорт FPV-дронами, поранивши шістьох людей та пошкодивши три автівки. А на Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу. Унаслідок удару двоє людей загинула, а одна — зазнала поранення

🔸Українським військовим вдалося заблокувати росіян у Куп'янську та зачистити всю північно-західну околицю міста, стверджує моніторинговий проєкт DeepState.

🔸Операція з повного знищення противника триває, зазначають аналітики

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 161 бойове зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 72 керованих авіабомб, здійснив 2119 ударів дронами-камікадзе та 2872 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. На Північно-Слобожанському і Курському противник здійснив 119 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Колодязне, Дворічанське. На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших військ в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки. На Лиманському напрямку російські війська 24 рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишеве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, Червоного Ставу. На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили шість ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Торського, Серебрянки, Переїзного та Ямполя. На Краматорському напрямку наші воїни відбили три атаки у напрямку населених пунктів Привілля, Міньківка, ще одне боєзіткнення в даний час триває. На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Степанівки, Софіївки, ще одне боєзіткнення в даний час триває. На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі, ще чотири боєзіткнення в даний час тривають. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 109 та поранили 40 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, 11 одиниць мототехніки, гармату, 10 безпілотних літальних апаратів, крім того пошкоджено одну одиницю спеціальної техніки, та 11 укриттів особового складу противника. На Олександрівському напрямку ворог 18 разів атакував поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне, Зелений Гай та у напрямках Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське, Соснівка, Злагода. Противник завдав авіаційних ударів за допомогою керованих авіаційних бомб по Добропасовому та Великомихайлівці. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя та Нового Запоріжжя. Агресор завдавав авіаударів, по районах населених пунктів Братське, Гуляйполе, Різдвянка. На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у районі населених пунктів Приморське, Новоандріївка. На Придніпровському напрямку відбили чотири ворожі атаки. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.