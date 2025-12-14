Інше

Італієць є найоплачуванішим тренером серед збірних.

Бразильська конфедерація футболу хоче продовжити співпрацю з головним тренером збірної Карло Анчелотті. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, керівництво бразильського футболу вже розпочало переговори з 66-річним італійцем про новий контракт до літа 2030 року.

Зазначається, що в Бразилії впевнені, що Анчелотті вже досяг значних успіхів, повернувши збірну на правильний шлях розвитку, підвищивши очікування від майбутнього мундіалю.

Нагадаємо, Карло очолив Бразилію у травні 2025 року. За нинішнім контрактом італієць отримує близько 10 млн євро на рік, що робить його найбільш високооплачуваним тренером серед збірних. До угоди також включено бонус у розмірі 5 млн євро, якщо Бразилія виграє ЧС-2026.

Додамо, що на ЧС-2026 Бразилія зіграє в одній групі з Марокко, Гаїті та Шотландією.