Італієць є найоплачуванішим тренером серед збірних.
Карло Анчелотті, Getty Images
14 грудня 2025, 10:59
Бразильська конфедерація футболу хоче продовжити співпрацю з головним тренером збірної Карло Анчелотті. Про це повідомляє Globo.
За інформацією джерела, керівництво бразильського футболу вже розпочало переговори з 66-річним італійцем про новий контракт до літа 2030 року.
Зазначається, що в Бразилії впевнені, що Анчелотті вже досяг значних успіхів, повернувши збірну на правильний шлях розвитку, підвищивши очікування від майбутнього мундіалю.
Нагадаємо, Карло очолив Бразилію у травні 2025 року. За нинішнім контрактом італієць отримує близько 10 млн євро на рік, що робить його найбільш високооплачуваним тренером серед збірних. До угоди також включено бонус у розмірі 5 млн євро, якщо Бразилія виграє ЧС-2026.
Додамо, що на ЧС-2026 Бразилія зіграє в одній групі з Марокко, Гаїті та Шотландією.