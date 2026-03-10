🔸 Україна направила команду експертів разом із безпілотниками-перехоплювачами для захисту військових баз США в Йорданії

🔸 Зеленський заявив, що цього тижня були заплановані тристоронні переговори, але зустріч відкладається через те, що "увага партнерів зосереджена довкола ситуації в Ірані"

🔸 Спецпосланці Трампа їдуть до Ізраїлю після ударів по НПЗ Ірану

🔸 На східному напрямку загинув льотчик Олександр Довгач, який був командиром 39 бригади тактичної авіації, що базується в Житомирській області

Загалом від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення. Противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 61 авіаудар, скинув 151 керовану авіабомбу, застосував 3447 дронів-камікадзе та здійснив 2849 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав чотири авіаудари, скинув вісім авіабомб, здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири– із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Лиман. На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував у бік населеного пункту Новоплатонівка. Боєзіткнення тривають. На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного. На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед в напрямку Різниківки та в районах населених пунктів Закітне, Платонівка, Федорівка. Одне боєзіткнення досі триває. На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Никифорівки. На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка. На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Новоолександрівки. Дві атаки триває. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 41 окупанта та 10 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, шість одиниць спеціальної техніки, один склад боєприпасів, одиницю автомобільного транспорту, пошкоджено три танки, три артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, п’ять одиниць автомобільного транспорту та шість укриттів ворога. Знищено або подавлено 152 БпЛА різних типів. На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Тернове, Березове, Нове Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває. Авіаударів противника зазнали Коломійці, Чорненкове, Писанці, Гаврилівка та Орли. На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак у районі Мирного, Лугівського, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Оленокостянтинівка. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 24 атаки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне. На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Приморського. Авіаударів зазнали Веселянка та Приморське. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Провів Ставку. Передусім про дестабілізацію через війну в Ірані та відповідні ризики для глобальних ринків, країн регіону та найближчих партнерів України, які підтримують нас у захисті від російської агресії. Проблематика комплексна: усі ці події на Близькому Сході та в регіоні Затоки прямо впливають на Європу – і, зокрема, на Україну, – на інші частини світу, на критично важливе постачання в Україну, безпеку й добробут наших людей.

Були доповіді секретаря РНБО, керівників розвідок, СБУ, МЗС України, міністра оборони. Проаналізували основні перспективи цієї війни в Ірані та можливі наслідки її затягування. Детально розглянули й запити держав на безпекову підтримку з нашого боку – в протидії «шахедам» та іншим подібним викликам.

Станом на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою.

РНБО України разом з Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до нашої держави ми можемо відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати наші власні можливості захищатись. Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках.

Україна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів – виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах. Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва «шахедів» відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в «шахедах», які бʼють по сусідах Ірану.

Світ точно сильніший, ніж будь-хто, хто намагається його дестабілізувати. Розраховуємо, що партнери будуть достатньо рішучими.

Провів нараду з нашою переговорною командою. Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни.

Команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок. Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України.

Ми бачимо, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заходу. Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!