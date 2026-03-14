Для всіх у світі важливо, щоб завдяки спільним зусиллям вдалося стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки й не допустити ширшого розгортання ще й цієї війни. Усі бачать втрати життів, усі бачать руйнування та загрози для різних країн регіону, усі бачать дестабілізацію глобальних ринків через фактично зупинку руху через Ормузьку протоку.

Можуть бути різні оцінки цієї американської кампанії проти іранського режиму, але будь-кому складно сперечатися з тим, що цей режим в Ірані – терористичний, і всьому регіону, і самому Ірану точно потрібно значно більше поваги до життя й більше захисту життя – передусім від цього режиму в Ірані.

Україна може зробити внесок у стабілізацію. Вже більше десяти країн звернулися до нас по підтримку в захисті від «шахедів» – іранських ударних дронів. Це фактично ті ж ударні дрони, які іранський режим передав росії й навчив росіян застосовувати їх.

Зараз ми в Україні маємо найбільшу у світі експертизу у протидії «шахедам» – це і створення перехоплювачів, і системний захист від дронів. Недостатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування – такий досвід є у наших воїнів, має бути й відповідна системна робота з радарами, з усією ППО. Україна готова поширити такий досвід заради безпеки тих партнерів, які допомагають нам.

Звісно, ми вважаємо, що і Європі потрібно реалізувати такий захист: війна росії проти України та удари з Ірану по країнах регіону демонструють, що таке сучасна війна, які є загрози і якою має бути взаємодія партнерів заради захисту.

До нас звернулися країни Близького Сходу, щоб ми поділилися експертизою збиття іранських «шахедів» при масованих ударах цими дронами. Тому ми вже відправили експертні групи у три країни. Готові допомагати. У кінці тижня військові й секретар РНБО повернуться й дадуть повну доповідь. Будемо розуміти обсяг тієї допомоги, яку очікують від нас партнери.

Ми знаємо, що і в країнах Близького Сходу, і у США, і в європейських державах є відповідна кількість дронів-перехоплювачів. Але без наших пілотів, без військових, без спеціального софту все це не працює. Ця система є тільки у наших Збройних Силах, вона офіційна, і тому всі розуміють: навіть маючи десятки й сотні перехоплювачів, вони ситуацію не вирівняють. Це системний захист. Саме експерти в системному захисті, профі в ППО, застосуванні малої ППО – саме вони полетіли у країни Близького Сходу.

Треба подолати блокування 20-го пакета санкцій ЄС проти росії, тим більше на фоні рішень Америки про часткове послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах у морі.

Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати росії на війну суму близько десяти мільярдів доларів. І це точно не допомагає миру. Зняття санкцій призведе в будь-якому випадку до посилення позицій росії. Ми чуємо сигнали, що це для того, щоб стабілізувати ситуацію, але, на мій погляд, логіка є зовсім інша – в тому, що росія витрачає ці гроші на зброю, на дрони передусім, які масово б’ють по українцях.

І, як ми вже бачимо з доповідей розвідок, ці самі дрони застосовуються і проти сусідів Ірану, країн Близького Сходу, а також проти європейців, американців, чия присутність там є, на тих чи інших базах. Тому знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мою думку, не є правильним рішенням.