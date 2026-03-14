Завершилася 1479 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸  США послабили санкції проти російської нафти, через що рф може заробити до $10 млрд

🔸 Трамп заявив, що Україна не допомагає в захисті від дронів Сполученим Штатам. Він стверджує, що Штати знають про дрони "більше, ніж будь-хто інший" і не потребують допомоги

🔸 Кабінет Міністрів не збирається знижувати ані ПДВ, ані акциз на пальне, щоб "збити ціни"

🔸 Дівчина, чиє фото опублікував Гороховський, готова йти до суду — адвокати

🔸 російський агент — оператор БпЛА з бригади, яка виконує завдання на Харківщині — готував убивство Андрія Білецького під час його візиту на фронт. СБУ викрила агента ще на початковому етапі його шпигунської діяльності

Підбірка новин: Суспільне, hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 129 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 72 авіаційних ударіі – скинув 194 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6756 дронів-камікадзе та здійснив 2757 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 122 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням двох КАБ. На напрямку зафіксовано три боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Приліпівки.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоосинового та Новоплатонівки. Одна атака іще триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів у районах Дробишевого, Лиману та Ставків.

На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед у бік Закітного, Платонівки, Ямполя та Різниківки. Одна штурмова дія агресора триває.

На Краматорському напрямку агресор атакувальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 26 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівка, Миколайпілля, Новопавлівка та Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 16 – поранено; знищено одне укриття противника, склад ПММ та дві одиниці автомобільної техніки окупантів, пошкоджено 51 укриття, 3 пункти управління БпЛА, одну артилерійську систему та одну одиницю автотехніки. Знищено або подавлено 292 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград, Андріївка-Клевцове, Вишневе, Калинівське, Красногірське та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 17 атак окупантів: у районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мирне, Оленокостянтинівка, Варварівка та Зелене. Дві атаки тривають.

На Оріхівському напрямку противник атакував у районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Для всіх у світі важливо, щоб завдяки спільним зусиллям вдалося стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки й не допустити ширшого розгортання ще й цієї війни. Усі бачать втрати життів, усі бачать руйнування та загрози для різних країн регіону, усі бачать дестабілізацію глобальних ринків через фактично зупинку руху через Ормузьку протоку.

Можуть бути різні оцінки цієї американської кампанії проти іранського режиму, але будь-кому складно сперечатися з тим, що цей режим в Ірані – терористичний, і всьому регіону, і самому Ірану точно потрібно значно більше поваги до життя й більше захисту життя – передусім від цього режиму в Ірані.

Україна може зробити внесок у стабілізацію. Вже більше десяти країн звернулися до нас по підтримку в захисті від «шахедів» – іранських ударних дронів. Це фактично ті ж ударні дрони, які іранський режим передав росії й навчив росіян застосовувати їх.

Зараз ми в Україні маємо найбільшу у світі експертизу у протидії «шахедам» – це і створення перехоплювачів, і системний захист від дронів. Недостатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування – такий досвід є у наших воїнів, має бути й відповідна системна робота з радарами, з усією ППО. Україна готова поширити такий досвід заради безпеки тих партнерів, які допомагають нам.

Звісно, ми вважаємо, що і Європі потрібно реалізувати такий захист: війна росії проти України та удари з Ірану по країнах регіону демонструють, що таке сучасна війна, які є загрози і якою має бути взаємодія партнерів заради захисту.

До нас звернулися країни Близького Сходу, щоб ми поділилися експертизою збиття іранських «шахедів» при масованих ударах цими дронами. Тому ми вже відправили експертні групи у три країни. Готові допомагати. У кінці тижня військові й секретар РНБО повернуться й дадуть повну доповідь. Будемо розуміти обсяг тієї допомоги, яку очікують від нас партнери.

Ми знаємо, що і в країнах Близького Сходу, і у США, і в європейських державах є відповідна кількість дронів-перехоплювачів. Але без наших пілотів, без військових, без спеціального софту все це не працює. Ця система є тільки у наших Збройних Силах, вона офіційна, і тому всі розуміють: навіть маючи десятки й сотні перехоплювачів, вони ситуацію не вирівняють. Це системний захист. Саме експерти в системному захисті, профі в ППО, застосуванні малої ППО – саме вони полетіли у країни Близького Сходу.

Треба подолати блокування 20-го пакета санкцій ЄС проти росії, тим більше на фоні рішень Америки про часткове послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах у морі.

Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати росії на війну суму близько десяти мільярдів доларів. І це точно не допомагає миру. Зняття санкцій призведе в будь-якому випадку до посилення позицій росії. Ми чуємо сигнали, що це для того, щоб стабілізувати ситуацію, але, на мій погляд, логіка є зовсім інша – в тому, що росія витрачає ці гроші на зброю, на дрони передусім, які масово б’ють по українцях.

І, як ми вже бачимо з доповідей розвідок, ці самі дрони застосовуються і проти сусідів Ірану, країн Близького Сходу, а також проти європейців, американців, чия присутність там є, на тих чи інших базах. Тому знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мою думку, не є правильним рішенням.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!