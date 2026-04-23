Інше

Попри відставання від лідерів за п'ять турів до фінішу, Каллум Макгрегор впевнений, що чемпіонський досвід та вплив тимчасового наставника допоможуть кельтам захистити звання чемпіона Шотландії.

Капітан шотландського Селтіка Каллум Макгрегор переконаний, що його команда досі зберігає психологічну перевагу в напруженій гонці за золотими медалями Шотландської Прем'єр-ліги.

Наразі чинні чемпіони посідають лише третю сходинку, відстаючи від лідера, «Хартс», на три очки, а від принципового суперника, «Рейнджерс» — на два. До завершення чемпіонату залишається всього п'ять турів.

"Щодо нас, то ми вже проходили цей шлях і знаємо, як перемагати. Ми маємо зберігати спокій, довіряти процесу, добре тренуватися, а потім вийти і подолати ці п'ять фінальних бар'єрів. Ми можемо спиратися на те, що вже були в такій ситуації і досягали успіху. Проте ви не виграєте лише завдяки досвіду — потрібно заслужити це право на полі, віддавши всі сили у наступних п'яти іграх, щоб стати чемпіонами", — зазначив Макгрегор.

Цей сезон видався вкрай турбулентним для клубу з Глазго. Мартін О'Ніл очолив команду в статусі виконувача обов'язків уже вдруге за кампанію — після звільнення Брендана Роджерса та Вілфріда Нансі. На певному етапі відставання кельтів від Хартс сягало дев'яти очок, що викликало шквал критики на адресу керівництва клубу з боку вболівальників.

"Я бачу, що ми вже подолали неабиякі труднощі цього сезону, включно з подвійною зміною тренера. Ми відіграли велике відставання, і я бачу бажання команди перемагати. Я б не виконував свою роботу як капітан, якби не вірив, що у нас є перевага", — підкреслив півзахисник.

Макгрегор також високо оцінив роботу фахівця з Північної Ірландії та зізнався, що був би радий бачити Мартіна О'Ніла на повноцінній посаді головного тренера і наступного сезону:

"Ніхто не повинен недооцінювати те, наскільки добре він виконав свою роботу. Він згуртував клуб, коли той був розбитий, і видав чудову серію результатів. Команда постійно прогресує після такого нестабільного старту. Усе ніколи не було ідеально, але головне завдання — вигравати матчі, і він чудово знаходить правильний підхід до гравців. Якщо ми продовжимо в тому ж дусі і, сподіваюся, виграємо Кубок Шотландії, це буде дивовижний сезон. Гравці повністю його підтримують", — резюмував гравець.

Уже найближчого вікенду на команди чекають важливі випробування: у суботу Селтік прийматиме Фолкерк, тоді як у неділю Рейнджерс зіграє вдома з Мотервеллом, а лідер таблиці Хартс відправиться на гаряче Единбурзьке дербі проти Гіберніана.