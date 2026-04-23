Капітан шотландського Селтіка Каллум Макгрегор переконаний, що його команда досі зберігає психологічну перевагу в напруженій гонці за золотими медалями Шотландської Прем'єр-ліги.

Наразі чинні чемпіони посідають лише третю сходинку, відстаючи від лідера, «Хартс», на три очки, а від принципового суперника, «Рейнджерс» — на два. До завершення чемпіонату залишається всього п'ять турів.

"Щодо нас, то ми вже проходили цей шлях і знаємо, як перемагати. Ми маємо зберігати спокій, довіряти процесу, добре тренуватися, а потім вийти і подолати ці п'ять фінальних бар'єрів. Ми можемо спиратися на те, що вже були в такій ситуації і досягали успіху. Проте ви не виграєте лише завдяки досвіду — потрібно заслужити це право на полі, віддавши всі сили у наступних п'яти іграх, щоб стати чемпіонами", — зазначив Макгрегор.

Цей сезон видався вкрай турбулентним для клубу з Глазго. Мартін О'Ніл очолив команду в статусі виконувача обов'язків уже вдруге за кампанію — після звільнення Брендана Роджерса та Вілфріда Нансі. На певному етапі відставання кельтів від Хартс сягало дев'яти очок, що викликало шквал критики на адресу керівництва клубу з боку вболівальників.

"Я бачу, що ми вже подолали неабиякі труднощі цього сезону, включно з подвійною зміною тренера.  Ми відіграли велике відставання, і я бачу бажання команди перемагати. Я б не виконував свою роботу як капітан, якби не вірив, що у нас є перевага", — підкреслив півзахисник.

Макгрегор також високо оцінив роботу фахівця з Північної Ірландії та зізнався, що був би радий бачити Мартіна О'Ніла на повноцінній посаді головного тренера і наступного сезону:

"Ніхто не повинен недооцінювати те, наскільки добре він виконав свою роботу. Він згуртував клуб, коли той був розбитий, і видав чудову серію результатів. Команда постійно прогресує після такого нестабільного старту. Усе ніколи не було ідеально, але головне завдання — вигравати матчі, і він чудово знаходить правильний підхід до гравців. Якщо ми продовжимо в тому ж дусі і, сподіваюся, виграємо Кубок Шотландії, це буде дивовижний сезон. Гравці повністю його підтримують", — резюмував гравець.

Уже найближчого вікенду на команди чекають важливі випробування: у суботу Селтік прийматиме Фолкерк, тоді як у неділю Рейнджерс зіграє вдома з Мотервеллом, а лідер таблиці Хартс відправиться на гаряче Единбурзьке дербі проти Гіберніана.